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الإثنين، 17-01-2022 01:00 م

الإنفاق على رحلات المبيت في السعودية يرتفع لـ80 مليار ريال

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الوكيل الاخباري- حققت السياحة السعودية حجم إنفاق على رحلات المبيت ا بلغ 80 مليار ريال في العام 2021، بزيادة 30% عن العام 2019، بعد تسجيل 60 مليون رحلة مبيت خلال العام الماضي بارتفاع 25% عن العام 2019.

وبلغت نسبة التعافي في عدد الرحلات الوافدة لغير الحج والعمرة 76% خلال الربع الرابع من 2021، ونما عدد العاملين بالقطاع السياحي في السعودية بنسبة 10% مقارنة بنهاية عام 2020.

وقال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، نقلاً عن تغريدات له بموقع التواصل "تويتر"،  إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حدد أهدافا واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030، وقدم الإمكانات، "وبقي علينا تحقيق الأهداف".

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المصدر: العربية

 




 

 


 

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