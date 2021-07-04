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الأحد، 04-07-2021 03:49 م

الاتحاد الأوروبي: السعودية وجهة آمنة للسفر

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الوكيل الإخباري - وافق الإتحاد الأوروبي على إضافة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إلى قائمة الدول الآمنة التي يسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية، خلال اجتماع عقده دول الاتحاد الـ27 نهاية الأسبوع الماضي.

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وقرّر الإتحاد الأوروبي إضافة 11 دولة، من بينها السعودية والأردن وقطر لقائمة الدول التي يسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية، في خطوة تؤكد أهمية الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية في مواجهة جائحة "كورونا" والالتزام بالإجراءات الإحترازية للسيطرة على تفشي الوباء، وفقا لما نقلته جريدة "الرياض" السعودية.


يشار إلى أن القائمة لا تشمل بريطانيا، عضو التكتل السابق الذي ظهرت به سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس "كورونا" المستجد، والتي تسببت في زيادة كبيرة في الإصابات بمرض "كوفيد-19".


وشملت القائمة كلا من "المملكة العربية السعودية والأردن وقطر وكندا وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبروناي وكوسوفو ومولدوفا والجبل الأسود".


وتلقت دول الاتحاد الأوروبي توصيات برفع قيود السفر تدريجيا عن الـ14 دولة المدرجة حاليا على القائمة، وهي: ألبانيا وأستراليا وإسرائيل واليابان ولبنان ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية ورواندا وصربيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة، والمنطقتان الإداريتان الصينيتان، هونغ كونغ ومكاو، مدرجتان أيضا على القائمة.

 

ومن ضمن المجهودات التي قامت بها السعودية في مواجهة جائحة "كورونا"، هو تطبيق شعار "الإنسان أولا" للحفاظ على حياة المواطنين وتطبيق الإجراءات الإحترازية الشاملة وتطبيق القوانين المتعلقة بالمخالفات.


وأصدرت في وقت مبكر عدة قرارات وإجراءات من أجل محاصرة الفيروس عبر تقص وبائي، استخدمت فيه أفضل الحلول الرقمية، ما أسهم في المحافظة على الصحة العامة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.


كما قامت بتقديم عدة مساعدات إنسانية، منها دعم مالي قيمته 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية لمكافحة "كورونا"، منها 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI) و150 مليون دولار للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين (Gavi) و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى.

 

المصدر - سبوتنيك

 

 

 

 




 

 


 

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