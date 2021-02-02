الاتحاد الأوروبي يحاصر كورونا بتشديد قيود السفر

الوكيل الإخباري_ اتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي الـ27، الإثنين، على تشديد القيود الحدودية على المسافرين الذين يدخلون التكتل.

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وشملت القيود الجديدة، المطالبة بإثبات نتائج اختبارات سلبية لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 السلبية قبل 72 ساعة من المغادرة.



وينطبق هذا الشرط أيضا على المسافرين الذين يأتون إلى التكتل في رحلات تعتبر ضرورية ، على سبيل المثال لأسباب عائلية أو مهنية عاجلة.



يذكر أن السفر غير الضروري محظور بالفعل إلى حد كبير ، على الرغم من وجود استثناءات تنطبق على مواطني الاتحاد الأوروبي أو أفراد أسرهم.



ومع ذلك ، إذا كانت الاختبارات قبل المغادرة غير ممكنة ، فيجب السماح للمسافرين بإجراء الاختبار عند الوصول إلى الاتحاد، وفقا للتوصيات .



والتوصيات، التي لا يزال يتعين اعتمادها كتابة، غير ملزمة، والأمر متروك للدول الأعضاء لوضع اللوائح الخاصة بها.





وحتى الآن، تتطلب مجموعة من البلدان بالفعل اختبارات قبل المغادرة ، بما في ذلك هولندا وفرنسا.



وتنص التوصيات على أنه بالنسبة للمناطق التي تم فيها اكتشاف انواع متحورة جديدة لفيروس كورونا، يجب على الدول الأعضاء فرض متطلبات الحجر الصحي الإلزامي، واختبارات إضافية عند الوصول.



وفي الأشهر الأخيرة ، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تنسيق نهج تعامله بشأن قيود السفر، لكنه لم ينجح دائمًا في القيام بذلك.





والجمعة الماضية، شددت دول الاتحاد الأوروبي قيود السفر للمناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا ، للحد من انتشار الموجة الثانية، والسلالات المتحورة.



وأوصت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، الجمعة، تشديد قيود السفر، بما في ذلك عدم القيام برحلات السفر غير الضرورية من وإلى المناطق التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا.



ونص اقتراح المفوضية، على وضع خارطة جديدة للمناطق الأكثر تضرراً من فيروس كورونا وفرض قيود أكثر تشددا على التنقل في هذه المناطق.



وتأتي التوصيات غير الملزمة في أعقاب اقتراح من المفوضية الأوروبية، تحدد النهج العام للاتحاد في السفر داخل التكتل، بهدف "الثني عن السفر غير الضروري بشدة مع تجنب إغلاق الحدود أو فرض حظر عام على السفر".

المصدر: العين الإخبارية



