الاتحاد الإماراتية أول شركة طيران بالعالم يتلقى 100% من طاقمها اللقاح

الوكيل الإخباري _ أصبحت "الاتحاد للطيران" أول شركة طيران في العالم يتم تلقيح جميع طياريها العاملين وأطقم طائراتها، للمساعدة في الحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

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وقالت الشركة التي تعد الخطوط الجوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بيان، إنها اتخذت هذا الإجراء، من أجل المساعدة في تقليص انتشار "كوفيد-19"، ومنح الطمأنينة للركاب المسافرين مع الشركة.



وفي يناير/كانون الثاني من عام 2021، حازت "الاتحاد" على الدرجة الألماسية لتحقيقها أعلى معايير النظافة بحسب تدقيق "أبيكس للصحة والسلامة" الذي يقام للمرة الأولى بدعم من شركة التسويق "SimpliFlying".



وعززت مبادرة التطعيم التي أطلقتها الشركة مكانة "الاتحاد" كرائدة بالصناعة وحفاظها على سلامة موظفيها والمسافرين.



وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "وفرنا اللقاح بشكل استباقي لجميع موظفينا ليس فقط للمساعدة في مكافحة آثار "كوفيد-19، لكن أيضًا لجعل المسافرين يشعرون بالثقة والطمأنينة في المرة القادمة التي يسافرون فيها معنا".



وأضاف: "نحن الخطوط الجوية الوحيدة في العالم التي جعلت فحص "كوفيد-19" إلزاميا على كل راكب وأفراد طاقم الطائرة قبل كل رحلة، والآن، نحن أول شركة طيران في العالم خضع 100% من طاقم طائراتها للتطعيم".



وتابع "اخترت في وقت مبكر جدًا تلقي التطعيم للتعبير عن دعمي الشخصي لبرنامج التطعيم الوطني، وتشجيع الجميع في الاتحاد ممن كانوا مؤهلين للقاح، على تلقيه في أقرب وقت ممكن".



وأوضح: "أود أن أتقدم بالشكر لعائلة الاتحاد بأكملها على كل ما فعلوه لمساعدتنا في الوصول لهذا الإنجاز – إنني ممتن حقًا".





ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى مبادرة "محميون معًا" التي أطلقتها "الاتحاد" لتطعيم الموظفين، والتي انطلقت رسميًا في يناير/كانون الثاني من هذا العام.



وانطلاقا من حملة "اختر التطعيم" التي أطلقتها دولة الإمارات، تهدف "محميون معًا" لمساعدة الموظفين على اتخاذ خطوات استباقية وشخصية نحو تحصين أنفسهم ضد "كوفيد-19".



في عام 2020، اتخذت "الاتحاد" خطوات هامة نحو دعم الموظفين لتلقي لقاح "كوفيد-19".





وبالتعاون مع السلطات الصحية، سهلت الشركة وصول موظفيها العاملين بالخطوط الأمامية لـ"برنامج الاستخدام الطارئ" الخاص بدولة الإمارات.

وكانت الاتحاد واحدة من أوائل الشركات في العاصمة لتأمين أماكن لموظفيها العاملين بالخطوط الأمامية - بمن فيهم الطيارون وأطقم الطائرات- في برنامج أبوظبي للتطعيم.

كما حرصت الاتحاد على أن يصبح المركز الطبي للاتحاد للطيران عيادة معتمدة لتلقي لقاح "كوفيد-19".





وقالت الدكتورة نادية بستكي، نائب الرئيس للخدمات الطبية والمسؤولية الاجتماعية بمجموعة الاتحاد للطيران: "تنفيذًا لبرنامج التطعيم الوطني، عملنا بلا كلل لكي نصبح عيادة معتمدة لتلقي لقاح كوفيد-19؛ لدعم موظفينا وعائلاتهم؛ ليكونوا قادرين على الوصول بسهولة إلى اللقاح".



وأضافت: "منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2020، نوفر مواعيد تطعيمات داخلية لموظفينا وأحبائهم؛ لتأكيد تركيزنا على صحة موظفينا".



ولدعم زيادة ثقة الموظفين، تتضمن مبادرة "محميون معًا" محادثات افتراضية لربط العاملين مع كبار العاملين في المهن الطبية والعيادات المتنقلة حتى يتسنى للموظفين تلقي اللقاح بالعمل، وتمكين طاقم العمل من الوصول إلى معلومات بسيطة وواضحة عن اللقاح.



وبناءً على هدف حكومة الإمارات لتطعيم نصف سكان الدولة بحلول نهاية مارس/آذار عام 2021، تسبق الاتحاد الموعد المحدد مع تلقي أكثر من 65% من إجمالي قوتها العاملة بالفعل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.



وتحتل الإمارات المرتبة الثانية ضمن أعلى معدلات التطعيم في العالم.











