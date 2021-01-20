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الأربعاء، 20-01-2021 02:30 م

الاتحاد للطيران تطلق تطبيق ترافل باس

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الوكيل الإخباري _ أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"، والاتحاد للطيران، عن شراكتهما الجديدة لإطلاق تطبيق " ترافل باس" من أياتا لخدمة مسافريها.

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ويساعد التطبيق المسافرين على إدارة رحلاتهم الجوية بسهولة وأمان بالتوافق مع المتطلبات الحكومية المتعلقة بفحوص ولقاحات "كوفيد-19".

 

وسوف يتوفر التطبيق مبدئياً للمسافرين على متن رحلات محددة تشغلّها الاتحاد للطيران من أبوظبي في الربع الأول من العام 2021، ثم سيتم نشره ليشمل المزيد من الوجهات على شبكة وجهات الاتحاد الدولية.


ويسمح تطبيق "ترافل باس" لضيوف الاتحاد للطيران بإنشاء "جواز سفر رقمي"، للحصول على نتائج فحوصات كوفيد-19 والتأكد من أنهم مؤهلون للسفر.


 كما يمكّن التطبيق المسافرين من إدارة بياناتهم ويسهّل مشاركتها مع شركات الطيران والسلطات المعنية بهدف السفر، إضافة إلى تنظيم وثائق السفر خلال الرحلة.

 

المصدر : العين الإخبارية 



 




 

 


 

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