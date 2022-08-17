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الأربعاء، 17-08-2022 02:32 م

الاستعداد للسفر .. بعض النصائح والإرشادات

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الوكيل الإخباري - السفر رغبة يسعى الكثيرين إلى تحقيقها للكسر من الروتين اليومي والابتعاد عن ضغوطات الحياة والترفيه عن النفس، إلا أن الأمر يتطلب تحضير قبل وقت من موعد الرحلات.

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في الآتي، بعض النقاط والخطوات التي تساعد أي مسافر في زيادة القدرة على الاستعداد للسفر:

 

الحصول على جواز سفر
ينصح بضرورة الاهتمام بهذه النقطة من خلال الحصول على جواز السفر قبل عدة أشهر من السفر، فضلًا عن ذلك قبل تحديد موعد الرحلة خصوصًا إذا كان المسافر بحاجة إلى تأشيرات من السفارات الأجنبية.

 

الحصول على أي تأشيرات ضرورية
تختلف تفاصيل التأشيرة من بلد إلى آخر، ولكنها مملة وتستغرق بعض الوقت، لذا فمن الضروري القيام ببعض البحث والاكتشاف ما إذا كانت الدولة التي يقصدها المسافر تتطلب تأشيرة وإذا كان الأمر كذلك فمن الضروري التسجيل للحصول على التأشيرة.

 

التعرف إلى كيفية التواصل مع المقربين
حتى لو كان المسافر ذاهبًا في رحلة للابتعاد عن كل شيء، فمن الجيد دائمًا معرفة خيارات للتواصل مع الأصدقاء والعائلة في المنزل، حيث أن هذه الطريقة أو الخطوة ضمن الخطوات الضرورية الهامة التي لا يصح التغافل عنها نهائيًا.


الحصول على تأمين
سواء تعلق الأمر بالأمن الصحي أو حماية الأمتعة أو تأمين السفر، فمن الضروري التأكد من تغطيتها أثناء تواجد الشخص بالخارج، حيث أن هذه الخطوة ضمن الخطوات الهامة والضرورية التي لا يصح نهائيًا تغافلها لأنه من الممكن الاحتياج إليها في أي وقت.


تحديد الميزانية
هذا مفيد بشكل خاص إذا كان المسافر سيقضي وقتًا طويلاً في الخارج مع برنامج دراسي أو تطوعي، من الضروري في هذا التوقيت البحث عن تكلفة المعيشة في هذا البلد المعين، ومعرفة نفقات الإقامة ، والطعام، والمواصلات، والترفيه، إذا كان المسافر سيقوم برحلة شخصية فقط، فمن المهم الحرص على تخمين مدروس حول المبلغ الذي سيتم إنفاقه على الفنادق والرحلات وحفلات العشاء في الخارج وما إلى ذلك.

 

سيدتي 

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