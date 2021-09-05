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الأحد، 05-09-2021 03:53 م

الاماكن السياحية في جزيرة كورفو

جزيرة كورفو


الوكيل الإخباري - كورفو، هي واحدة من الجزر الأيونية (إقليم في اليونان  يضمّ الجزر الواقعة في البحر الأيوني، والأخير هو فرع من المتوسّط) التي ينصح بزيارتها خلال سبتمبر (أيلول) لمجموعة من الأسباب، ومنها: المناخ المتوسطي المعتدل خلال الشهر المذكور، إذ تتراوح الحرارة بين 16.5 درجة مئوية و27.6 درجة مئوية، ووفرة النشاطات السياحية المتاحة في أول أشهر الخريف في هذه الوجهة السياحية التي تتألّف من الجبال ونحو 200 كيلومتر من السواحل، وتعرف بأطباقها اللذيذة، التي يدخل زيت الزيتون في مكوّنات معظمها، إذ يرجح أن هناك 4 ملايين شجرة زيتون مزروعة في الجزيرة، وبالعسل الصافي.

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القلعة القديمة
بنى الفينيسيون في عام 1546 القلعة التي تطلّ إطلالات بانوراميّة على المدينة والبحر، وذلك في إطار خططهم الدفاعيّة. تقع القلعة في الجانب الشرقي من المدينة، وتحديدًا في شبه جزيرة صخرية بجوار البحر، وتبدو لراكبي العبّارات حال اقترابها من كورفو. كانت القلعة ترتبط بالأرض، بوساطة جسر خشبي متحرك.

 

ساحة اسبلانادا

ساحة اسبلانادا عبارة عن مساحة خضراء، تحيط بها المباني التراثية التي تتبع الأنماط الرومانية في العمارة، وتقع في المدينة القديمة المصنفة على لائحة اليونيسكو للتراث تكثر المطاعم والمقاهي في محيط الساحة، التي حولها الفرنسيون إلى ساحة عامة، علمًا أنّه قبل القرن التاسع عشر كان المكان عبارة عن قطعة أرض فارغة كبيرة تستخدم لأغراض دفاعية. تعرف الساحة المذكورة مباريات الكريكيت. 

 

شواطئ كورفو

تكثر الشواطئ في كورفو التي يعرف بحرها بمياهه النظيفة، ومنها شاطئ "كونتوكالي" الرملي الواسع بالقرب من المدينة، الشاطئ الذي يسمح لروادة بالاسترخاء أو بممارسة مجموعة كبيرة من الرياضات المائية.

 

المصدر - سيدتي 

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