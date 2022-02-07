البحرين تتيح إقامة ذهبية دائمة لجذب المستثمرين والموهوبين‎‎

الوكيل الاخباري- أعلنت البحرين يوم الإثنين، استحداثها نوعا جديدا من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم في البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ”مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق الإقامة الذهبية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي“.



وأضافت الوكالة أن ”الإقامة الذهبية ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم“.

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