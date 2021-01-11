البحرين تلغي فحص فيروس كورونا على جسر الملك فهد

الوكيل الإخباري _ اعلنت سلطات الصحة في البحرين عن قرارها بإلغاء خدمة فحص فيروس كورونا PCR عند الوصول لجسر الملك فهد لجميع المسافرين القادمين إلى مملكة البحرين من السعودية سواء للمواطنين المقيمين أوالزائرين.

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ويأتي هذا القرار حرصًا على تسهيل السفر أمام القادمين للمملكة عبر جسر الملك فهد واستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين وتوفير الخيارات التي تصب في التيسير عليهم، وفي إطار المراجعة الدورية للإجراءات.





حيث أنه بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 يناير/كانون الثاني 2021، يستمر قبول نتائج الفحص السالبة التي لم تمض عليها 72 ساعة قبل الوصول لمملكة البحرين، على أن يتم إثبات النتيجة عن طريق تطبيقات الهواتف الرسمية الخاصة بفيروس كورونا مثل تطبيق "مجتمع واعي، وتطمن، وصحتي، والحصن" وغيرها من التطبيقات الرسمية المعتمدة، أو إبراز الشهادات المطبوعة لفحص PCR التي تحتوي على رمز كيو آر (QR code).



كما شدد الفريق الوطني الطبي البحريني على أهمية مواصلة الالتزام بحذر بكل الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة كل أفراد المجتمع، منوهًا بأن التزام كل فرد بالمجتمع وحث أسرته ومحيطه على ذلك سيُسهم في رفد الجهود الوطنية للتصدي للفيروس حتى الوصول للنجاح الذي تنشده المملكة عبر التنفيذ السليم لخطط التعامل مع فيروس كورونا خلال المراحل المختلفة.



المصدر: سبوتنيك





