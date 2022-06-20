البيرو لؤلؤة الأمازون

الوكيل الإخباري - من أسرّار نجاح أي رحلة أو زيارة لبلد جديد هو وضع مخطط سياحي واضح وقابل للتنفيذ والحجز المسبق لتذاكر السفر، وبطاقات زيارة الأماكن السياحية والفنادق، والاستعلام عن البلد نفسه، لاسيما إذا كانت الوجهة المقصودة هي البيرو.. التي نزورها مع محبة السفر واستكشاف العالم الكويتية شيخة الراشد.

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تقع البيرو في جنوب القارة الأميركية، وتلقب بلؤلؤة الأمازون لكونها نقطة انطلاق نهر الأمازون، أطول نهر في العالم، واحتضانها قسماً من غابات الأمازون الاستوائية، وقمم جبال الأنديز. كانت البيرو فيما مضى موطناً لحضارة «الإنكا»، واحدة من أقدم الحضارات في العالم وأكثرها غنى، ولغتها الرئيسية الإسبانية، إلا أن قسماً من سكانها يتحدث بلغة الكيشوا المحلية. أما عاصمتها ليما، فهي مدينة تجمع في تفاصيلها كل السمات الرائعة التي تميز أميركا اللاتينية قديماً وحديثاً.





أماكن لا بد من زيارتها

أفضل طريقة للتخطيط لرحلتك السياحية إلى البيرو تحديد الأماكن والمناطق التي لا تريد تفويت فرصة زيارتها، مسبقاً، وفقاً لعدد الأيام التي تنوي تمضيتها في تلك البلاد. وعلى الرغم من أن 7 أيام قد لا تكون كافية لزيارة كل الأماكن الجميلة والمذهلة التي تضمها البيرو، إلا أن اختيار منها الأكثر إثارة وسحراً وجمالاً وشهرة، سيضمن لك تمضية عطلة سعيدة وممتعة في أرض «الإنكا». ومن أشهر هذه المناطق والمعالم السياحية: ليما، خطوط النازكا، بحيرة تيتيكاكا، ماتشو بيشو، كوسكو.



ماتشو بيتشو

تقع مدينة الماتشو بيتشو الأثرية في كوسكو بين جبلين من جبال الأنديز، وتعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع، إذ بنيت هذه المدينة في القرن الخامس عشر من قبل إمبراطور الإنكا باشاكوتي، وجرى تصنيفها في قائمة التراث العالمي لليونيسكو عام 1983.

في عام 1911، اكتشف الأميركي هيرام بينغهام بالصدفة المدينة التي كانت مخفية تحت غابات استوائية كثيفة.



بحيرة تيتيكاكا

تعرف هذه البحيرة بأنها مهد الشمس، وهي واحدة من أعلى البحيرات في العالم. ويعد هذا المكان من الأماكن الغنية بالموروثات الثقافية الفريدة من نوعها والتقاليد القديمة التي حرص السكان المحليون والأصليون على الحفاظ عليها منذ زمن ما قبل إمبراطورية الإنكا.

تحتوي بحيرة تيتيكاكا على عدة جزر صغيرة منها جزيرة أوروس التي تتكون من مجموعة من القصب العائم يعرف باسم توتورا وهو ينتشر بوفرة في المياه الضحلة من البحيرة.

زيارة البحيرة التي تقع على ارتفاع 3950 متراً فوق سطح البحر، تتطلب الاستعداد جيداً، ذلك أن البعض قد يشعر بالدوار نتيجة عدم تأقلمه مع المستويات المرتفعة، فيحتاج إلى عبوات الأكسجين المتوافرة دائماً، لمده بالطاقة.



خطوط النازكا

تعتبر هذه الخطوط الهندسية، والمرسومة على شكل حيوانات وطيور في صحراء إيكا جنوب البيرو، لغزاً كبيراً لا يزال.

زهرة الخليج

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