الثلوج البيضاء تزين مدن الجزائر .. فيديو وصور

الوكيل الاخباري - حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في الجزائر من تساقط الثلوج على ولايات عدة يوم أمس الجمعة.
وتساقطت الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر.
#الجزائر— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) December 26, 2020
✅#سطيف.. #الثلوج 🌨🌨تكسي الولاية حلة بيضاء#سلامتك_في_كمامتك 😷 pic.twitter.com/igbVAEZq4f
وشملت الولايات، البويرة وتيزي وزو بجاية وجيجل وسطيف وبرج بوعريريج وقسنطينة وميلة وقالمة وسوق أهراس وأم البواقي وباتنة وخنشلة وتبسة.
وتوقعت الأرصاد أن يصل سمك الثلوج بين 15 و20 سم، وامتداد صلاحية هذه النشرية من السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2020 الساعة 3 صباحًا حتى الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول 2020 الساعة 3 صباحًا حسب التوقيت المحلي.
مدينة سطيف صبيحة اليوم🌨☃️#الجزائر #الثلوج#الثلوج_في_الجزائر pic.twitter.com/fwo55hpSMs— فطوم🇩🇿الجزائرية👸🏻 (@fatooma_dz) December 26, 2020
Northern Algeria under the snow ❄️ pic.twitter.com/MP5fNFudUA— LET’S GO TO ALGERIA 🇩🇿 (@museumofalgeria) December 25, 2020
وتداول المستخدمون مقاطع فيديو وصور للزينة البيضاء وهي تغطي الطرقات والمنازل والسيارات وطبيعة المرتفعات.
ونشر أحد المستخدمين لقطات خلابة لانغمار منطقة الشمال بالجزائر بالثلوج.
المصدر : سبوتنك