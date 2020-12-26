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السبت، 26-12-2020 12:15 م

الثلوج البيضاء تزين مدن الجزائر .. فيديو وصور

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الوكيل الاخباري - حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في الجزائر من تساقط الثلوج على ولايات عدة يوم أمس الجمعة.

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وتساقطت الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية التي يتجاوز ارتفاعها 800 متر.

 

 

وشملت الولايات، البويرة وتيزي وزو بجاية وجيجل وسطيف وبرج بوعريريج وقسنطينة وميلة وقالمة وسوق أهراس وأم البواقي وباتنة وخنشلة وتبسة.

وتوقعت الأرصاد أن يصل سمك الثلوج بين 15 و20 سم، وامتداد صلاحية هذه النشرية من السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2020 الساعة 3 صباحًا حتى الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول 2020 الساعة 3 صباحًا حسب التوقيت المحلي.

 


كما أعلنت الأرصاد عن هطول أمطار مصحوبة أحيانا بتساقط البرد في بعض الولايات، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" المحلية.

 


وتداول المستخدمون مقاطع فيديو وصور للزينة البيضاء وهي تغطي الطرقات والمنازل والسيارات وطبيعة المرتفعات.


ونشر أحد المستخدمين لقطات خلابة لانغمار منطقة الشمال بالجزائر بالثلوج.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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