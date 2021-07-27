الثلاثاء 27-07-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون يقتحمون الأقصى

عراقي يناشد للعثور على أوراق ثبوتية فقدها في تكسي

الإعلان عن أسماء الشركات المستفيدة من حوافز برنامج نمو الأردن غداً

إحالة عطاء نقل النفط الخام العراقي على شركة برج الحياة

تشغيل المرحلة الأولى من الباص سريع التردد في عمان اليوم

أسعار الذهب الثلاثاء 27/7/2021

تجارة الأردن تطرح قضايا وتحديات القطاع أمام وزير الصناعة

90% نسبة الإصابة بكورونا بين النزلاء الجدد في السجون

الأردنيون يترقبون نتائج التقرير النهائي لحادثة الجاردنز

إجراء حكومي يدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم

الثلاثاء، 27-07-2021 09:43 ص

الجزائر تلغي إلزامية الحجر الصحي للقادمين من الخارج

جزائر


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن إلغاء إلزامية الحجر الصحي للقادمين من الخارج.

اضافة اعلان


وأبلغت رئاسة الوزراء وزارات الصحة والنقل والخارجية والداخلية والسياحة بأنه "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإجراءات المطبقة على الأشخاص القادمين إلى التراب الوطني على متن الرحلات الجوية التجارية العادية يشرفني أن أبلغكم بأن إلزامية الامتثال للحجر الصحي لمدة 5 أيام قد تم رفعها"، بحسب صحيفة "النهار" المحلية.


ووجهت التعليمات بدلا من ذلك، بأنه يجب إخضاع القادمين من الخارج إلى "اظهار كشف النتائج السلبية للاختبار مدته 36 ساعة. بالإضافة إلى إجراء اختبار مضاد للجينات عند الوصول".


وأمس الإثنين، سجلت الجزائر، أكبر عدد من الإصابات منذ بداية الجائحة في وقت دخلت إجراءات الحجر المنزلي الجديدة، المعلن عنها من طرف مجلس الوزراء يومها الأول.


وكشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما سجلت 24 وفاة، وتماثل 745 مصاباً للشفاء.
وأمس الأول (الأحد)، أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الحكومة بإعادة فرض الحجر الصحي لمدة 10 ساعات يوميا من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا في 35 ولاية.


كما أعلنت اليوم وزارة الشؤون الدينية، تعليق صلوات الجماعة في مساجد الولايات المعنية بالحجر المنزلي، بالإضافة إلى تعليق التعليم القرآني بمختلف الفضاءات وغلق فروع المركز الثقافي الإسلامي بالولايات المعنية بالحجر.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
محافظة-مأدبا-في-الأردن-1

السياحة : 22 الف سائح زاروا مأدبا منذ بداية العام

mebusiness.ae_1577970190

إلى محبي السياحة في أوروبا... هذه أبرز المتغيرات بسبب كورونا

Tousrism-in-Rwanda4

أفضل الاماكن السياحية في رواندا

4njq46j4q6tj4q6j4q6j46j46j

الدخل السياحي للأردن سيبدأ بالانتعاش بشكل ملحوظ اعتبارا من 2022

a7f71861-8c3d-47cd-ba34-50b96aa010a7

متحف ساروق الحديد في دبي - صور

755318421990904

أفضل أنشطة سياحية في سلوفاكيا