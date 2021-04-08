الجزر البنفسجية في كوريا الجنوبية محط أنظار السياح

الوكيل الإخباري - يشيد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بالمنتجع الجديد في كوريا الجنوبية، وبالتحديد في جزر بانوال وباركجي، المتصلة ببعضها البعض بواسطة جسر أرجواني.

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تتميز المنطقة السياحية الفريدة، التي تم افتتاحها في محافظة سينان، بلونها البنفسجي المنتشر بوفرة على واجهات المنازل وأسطح البيوت والطرق.

بالإضافة إلى ذلك، تم زرع أكثر من 40 ألف شتلة من زهرة الخزامى (المعروفة أكثر باسم لافاندا) على أراضي الجزر، كما أفاد موقع "إنتالاغت".



يذكر أن مشروع المنتجع السياحي تم تقديمه في عام 2019: كانت جزيرتي بانوال وباركجي يربطهما جسر تشيونسا (جسر الملاك)، والمشروع نال نجاحاً كبيراً.



يصل الكوريون، الذين افتتحوا الموسم السياحي المحلي بعد رفع الإغلاق التام، إلى الجزيرة "البنفسجية" بالفعل، ويتبادلون الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعية.



في حين أن الرحلات الجوية الدولية تبقى محظورة، فإن كوريا الجنوبية واثقة من أنه بمجرد وجود فرصة زيارة الدول الأجنبية للمسافرين، فسوف يسارعون لرؤية اللون الأرجواني والخزامي للمنتجع الجديد بأعينهم، والتقاط أجمل الصور على خلفيته للذكرى.

سبوتنيك عربي