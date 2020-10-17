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السبت، 17-10-2020 10:23 ص

الجوازات السعودية تصدر بيانا بشأن التأشيرات... لنهاية الشهر

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الوكيل الاخباري - كشفت إدارة الجوازات السعودية، الجمعة، عن بيانا عاجلا، بشأن إصدار التأشيرات.

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واوضحت الإدارة السعودية في بيان رسمي عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنه "إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تم تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليا ومن دون مقابل مادي".


وبينت الجوازات السعودية أن مهلة إصدار تأشيرة الخروج النهائي من المملكة من دون مقابل مادي، ممتدة إلى 31 أكتوبر الجاري.

 

 

مشيرة إلى أن المستفيدين من ذلك القرار، من لم يستفيدوا من تأشيراتهم، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".


وكانت الجوازات السعودية قد حددت شروط دخول العمال مرة أخرى إلى البلاد.


ووفقا لما جاء على الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على موقع "تويتر": "التعليمات تشترط سريان التأشيرة وهوية مقيم مع وجود وثيقة معتمدة لفحص pcr سلبي مدته 72 ساعة قبل الدخول للمملكة".


 



المصدر : سبوتنك 



 




 

 


 

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