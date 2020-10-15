الجوازات السعودية تنشر بيانا جديدا يتعلق باشتراطات السفر

الوكيل الاخباري – أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية، الأربعاء،بيانا هام عن اشتراطات السفر الجديدة إلى خارج البلاد.

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وقام الموقع الرسمي للمديرية السعودية بنشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الأربعاء، شدد من خلاله على المواطنين والمقيمين المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها.







🔗 | pic.twitter.com/CfPMkuJAya تطبيقاً للإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعمول بها دولياً؛ يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها، والتي يشترط بعضها عدداً من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس #كورونا المستجد (COVID-19)🔗 | https://t.co/zY1IH5wUy1 October 14, 2020

وأفاد بأن هناك عددا من الإجراءات والمتطلبات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى لا يتعرض المواطن أو المقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول.



وأكدت إدارة الجوازات السعودية أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.







المصدر : سبوتنك



