الجوازات السعودية تنشر بيانا جديدا يتعلق باشتراطات السفر

الوكيل الاخباري – أصدرت المديرية العامة للجوازات السعودية، الأربعاء،بيانا هام عن اشتراطات السفر الجديدة إلى خارج البلاد.
وقام الموقع الرسمي للمديرية السعودية بنشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء الأربعاء، شدد من خلاله على المواطنين والمقيمين المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية، ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها.
تطبيقاً للإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعمول بها دولياً؛ يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها، والتي يشترط بعضها عدداً من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فيروس #كورونا المستجد (COVID-19)— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 14, 2020
🔗 | https://t.co/zY1IH5wUy1 pic.twitter.com/CfPMkuJAya
وأكدت إدارة الجوازات السعودية أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.
المصدر : سبوتنك