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الإثنين، 11-04-2022 12:01 م

الجواز الإماراتي يقلص عدد دول التأشيرة إلى 31 دولة

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الوكيل الاخباري-قلص جواز السفر الإماراتي عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة لحامله إلى 31 دولة فقط.

وعزز جواز السفر الإماراتي صدارته في المركز الأول عالميا بعد حصوله على عدد من نقاط التأشيرة الحرة التي تسمح لحامله دخول 167 دولة حول العالم (113 دولة بدون تأشيرة و54 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول أو عبر الإنترنت).

وبحسب التحديث الأخير لمؤشر "باسبورت إندكس" التابع لشركة "آرتون كابيتال" للاستشارات المالية العالمية، فقد حصد جواز سفر الإمارات العادي 15 نقطة جديدة للتأشيرة الحرة منذ صعوده مجددا إلى المركز الأول في مطلع أكتوبر 2021.  

ووفقا للمؤشر العالمي احتلت الإمارات المركز الثاني ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم جوازات كل من ألمانيا والسويد وفنلندا وايطاليا وكوريا الجنوبية بواقع 163 نقطة للتأشيرة الحرة، بينما احتلت المركز الثالث جوازات سفر كل من الدنمارك، النمسا، لكسمبورج، إسبانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، اليابان، بولندا بـ 162 نقطة، فيما احتلت المركز الرابع جوازات سفر كل من البرتغال والنرويج وسويسرا والمجر والولايات المتحدة بـ 161 نقطة.

وجاء في المركز الخامس جوازات سفر سنغافورة ومالطا وجمهورية التشيك وايرلندا وكندا بدخول 160 دولة حول العالم بدون تأشيرة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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