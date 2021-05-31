الجوية القطرية: نرغب في استئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن إلى بطرسبورغ

الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، اليوم الاثنين، عن رغبة الشركة في استئناف رحلاتها إلى مدينة بطرسبورغ الروسية في القريب العاجل.

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وأكّد الباكر في نفس الوقت عزم الناقل الجوي على زيادة عدد رحلاته إلى العاصمة موسكو والتوسع في روسيا.



وقال الباكر لوكالة "سبوتنيك": إننا "نرغب في استئناف رحلاتنا الجوية إلى مدينة بطرسبورغ في أقرب وقت ممكن، وننظر كذلك في زيادة وتيرة رحلاتنا إلى موسكو. ومع استمرار الانتعاش العالمي للسفر، سنواصل البحث عن مزيد من الفرص للتوسع في روسيا لكل من عملياتنا للركاب والبضائع".



وأضاف: إنه "وفي ظل استمرار وباء "كورونا"، "توفر الخطوط الجوية القطرية، لجميع المسافرين من وإلى روسيا، مواصلات آمنة وسلسة عبر مركزنا الحائز على جوائز من فئة الخمس نجوم بمطار حمد الدولي، إلى جزر المالديف وسيشمل جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وجهات أخرى ضمن شبكتها الواسعة بأسعار تنافسية".



هذا وتحتضن روسيا منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي، الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 5 يونيو/ حزيران المقبل، في معرض إكسبوفورم ومركز المؤتمرات في سانت بطرسبورغ، بحضور حوالي خمسة آلاف شخص.

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