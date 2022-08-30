الحدائق العامة الأكثر جذبا لعشاق التصوير في العالم.. قائمة 2022

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أجراها موقع Uswitch عن الحدائق العامة الأكثر جذبا لعشاق التصوير في العالم لهذا العام 2022 .

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واستند الموقع في دراسته لعدد استخدام اسماء هذه الحدائق في هاشتاج عند نشرها عبر تطبيق تبادل الصور الشهير انستغرام.

ونقل موقع "تايم أوت" المختص بأخبار السياحة والسفر، نتيجة هذه الدراسة، التي كشفت عن الحدائق التي احتلت المراكز العشر الأولى على مستوى العالم كأكثر الحدائق التي التقطت بها صورا وشملت في المركز الأول حديقة Central Park بمدينة نيويورك والتي رصد إلحاقها بـ 7,962,152 مليون هاشتاج على موقع انستغرام.

في المركز الثاني جاءت حديقة Hyde Park بمدينة لندن والتي رصد إلحاقها بـ 2,363,707 مليون هاشتاج على موقع انستغرام.

في المركز الثالث جاءت حديقة Hangang Park بمدينة سيول والتي رصد إلحاقها بـ 749,856 ألف هاشتاج بمنشورات على موقع انستغرام.

في المركز الرابع جاءت حديقة Griffith Park بمدينة لوس أنجلوس والتي رصد إلحاقها بـ 493,093 ألف هاشتاج بمنشورات على موقع انستغرام.

في المركز الخامس جاءت حديقة Golden Gate Park بمدينة سان فرانسيسكو والتي رصد إلحاقها بـ 486,936 ألف هاشتاج بمنشورات على موقع انستغرام.

في المركز السادس جاءت حديقة Park Güell بمدينة برشلونة والتي رصد إلحاقها بـ 431,577 ألف هاشتاج بمنشورات على موقع انستغرام.

في المركز السابع جاءت حديقة Parque Ibirapuera بمدينة ساو باولو والتي رصد إلحاقها بـ 371,104 ألف هاشتاج بمنشورات على موقع انستغرام.



في المركز الثامن جاءت حديقة Shinjuku Gyoen National Garden بمدينة طوكيو والتي رصد إلحاقها بـ 371,104 ألف هاشتاج بمنشورات على موقع انستغرام.

في المركز التاسع جاءت حديقة Parque del Retiro بمدينة مدريد والتي رصد إلحاقها بـ 324,262 ألف هاشتاج بمنشورات على موقع انستغرام.

في المركز العاشر جاءت حديقة Bosque de Chapultepec بمدينة مكسيكو سيتي والتي رصد إلحاقها بـ 314,756 ألف هاشتاج بمنشورات على موقع انستغرام.



العين الإخبارية

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