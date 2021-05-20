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الخميس، 20-05-2021 09:57 ص

الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى دولة أوروبية

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، يوم أمس الأربعاء، أن الخارجية الأمريكية حذرت رعاياها من الذهاب إلى أذربيجان.

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وذكر موقع " azernews" الأذربيجاني أن وزارة الخارجية الأمريكية نصحت مواطنيها بعدم السفر إلى أذربيجان بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد.


وأوضحت الخارجية أن "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أصدر إشعارا صحيا من المستوى الرابع بشأن السفر إلى أذربيجان، مما يشير إلى ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا هناك".


كما نصح البيان المواطنين الأمريكيين في أذربيجان بتجنب السفر غير الضروري إلى الحدود الأذربيجانية الأرمينية، لاسيما إقليم ناغوني قره باغ والمناطق المحيطة به بسبب العمليات العسكرية الأخيرة، لافتا إلى احتمال نشر نقاط تفتيش أو إغلاق هذه الطرق أمام المسافرين دون سابق إنذار.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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