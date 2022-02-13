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الأحد، 13-02-2022 09:06 ص

الخطوط التونسية تتبنى تعديلات جديدة اعتبارا من 15 فبراير

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الوكيل الاخباري- أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن إجراءات جديدة للوافدين لدخول الأراضي التونسي بدءا من 15 فبراير الحالي، في إطار مجابهة فيروس كورونا.

وذكرت أن المسافرين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما والراغبين في الدخول إلى تونس وأنهوا جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا ينبغي عليهم أن يقدموا بدءا من 15 فبراير الحالي شهادة تثبت الحصول على كامل الجرعات.

وأضافت أنه يتعين على المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 6 أعوام والذين لم يكملوا جدول التلقيح ضد الفيروس يتعين عليهم تقديم شهادة تثبت سلبية اختبار "بي سي آر" على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 48 ساعة من التسجيل أو اختبار سريع لم يمر على إجرائه 24 ساعة عند التسجيل.

وشددت على أن أي إخلال سيقابل برفض دخول المسافر.

وأشارت إلى أن المسافرين الذين نتيجة اختبارهم "بي سي آر" إيجابية سيتوجب عليهم الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 5 أيام، وفي حالة ظهور الأعراض سيتم تمديد فترة الحجر الذاتي إلى 7 أيام.

وأوضحت أنه يجب على جميع المسافرين ملء الاستمارة الإلكترونية على موقع e7mi.tn وتقديم ما يثبت ذلك عند تسجيل الوصول ولدى قسم الخدمات الصحية عند الوصول إلى تونس، سواء في النسخة الرقمية أو الورقية، مطالبة بالامتثال لهذه الشروط وكل الإجراءات التنظيمية والقوانين المعمول بها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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