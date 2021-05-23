الأحد 23-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاستهلاكية المدنية: تخفض أسعار200 سلعة بدءا من يوم غد

الحكومة تعلن عن فرص عمل في كافة محافظات المملكة

وفيات الأحد 23/5/2021

أسعار الذهب الأحد 23/5/2021

الأقصى في خطر إثر اعتداءات فجر اليوم

اليوم الإذاعي المفتوح .. نحو 400 ألف دينار قيمة التبرعات حتى العاشرة

البيطار : 40 ألف دولار من موظفي شركة زين لفلسطين

المقاولين : تم جمع نحو 360 ألف دينار لفلسطين

الخطوط التونسية تعود إلى الأجواء الليبية بعد غياب دام 7 سنوات

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من رام الله

الأحد، 23-05-2021 09:13 ص

الخطوط التونسية تعود إلى الأجواء الليبية بعد غياب دام 7 سنوات

60a9ec0942360464a06521b3


الوكيل الاخباري- أعلنت شركة "الخطوط التونسية" للطيران، عن افتتاح مقرها الجديد في العاصمة الليبية طرابلس، لتعلن بذلك استئناف رحلاتها الجوية مع ليبيا بعد توقف دام 7 سنوات، جراء الاضطرابات الأمنية.

اضافة اعلان
 

وفي تفاصيل هذه الإجراءات، قامت "الخطوط التونسية" ببرمجة رحلة نحو مطار "معيتيقة" بطرابلس، و3 رحلات نحو بنغازي، لتنطلق في تسيير رحلات يومية منتظمة نحو ليبيا.

من جانبه، رأى المدير العام لـ"الخطوط التونسية"، خالد الشلي، أن "عودة الرحلات فيها أكثر من رمزية، لأن ليبيا ليست فقط خطا تجاريا، بل بلد شقيق تربطنا به علاقات متينة".

وأضاف: "لقد تم خلال زيارة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى على مزيد التعاون بين الشركات التونسية والليبية فيما يتعلق بالمجال الجوي ودرسنا إمكانية تنشيط مجال الشحن"ـ لافتا إلى أنه "تم في العام 2013 تسجيل عدد قياسي من المسافرين الليبيين الذين نقلتهم الخطوط التونسية، حيث بلغ عددهم آنذاك 700 ألف، ونطمح إلى تحقيقه في 2022".

وأكد الشلي أن "عودة الخطوط التونسية إلى الأجواء الليبية ستكون متميزة وستقدم خدمات عالية ومغايرة لما كانت عليه قبل 7 سنوات" وفق قوله، مشيرا إلى "حرصهم على توفير شبكة كبيرة من الرحلات لليبيين في اتجاه أوروبا في ظل توقف الرحلات من المطارات الليبية"، وتابع: "رغم الحجر الصحي وعدد المسافرين غير الكبير ارتاينا ان نعود إلى ليبيا حتى نشجع بقية الناقلات العالمية على فتح مكاتبها أيضا واستئناف رحلاتها".

وأردف: "الخطوط التونسية ليست شركة أجنبية لأن ليبيا بلادنا، وعدنا إليها في إطار دعم أواصر الصداقة وتنشيط المجال التجاري، وهناك فرصة كبيرة لدعم نشاط الشحن بين البلدين مباشرة من جهة وبينهما وبين دول إفريقيا، وأوروبا من جهة أخرى".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60a8e3604236045a3072cd8b

الجزائر تفتح مجالها الجوي مع فرنسا فقط

اوروبا

مع فتح الحدود للسياحة.. هذه أجمل أماكن الإبحار الأوروبية

علم-كندا

كندا تمدد الحظر على الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان حتى 21 حزيران

60a64ed94236047e632f2316

روسيا تخفف القيود المفروضة على دخول الأجانب

travel_plane_corona

دول تمنح إقامة أو جنسية وجواز سفر من خلال شراء عقار

Azerbaijan_btl

الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى دولة أوروبية

أخبار متعلقة
60a64ed94236047e632f2316

روسيا تخفف القيود المفروضة على دخول الأجانب

11-230

دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فتح حدودها للمسافرين الملقحين بالكامل‎

6097c9094c59b770b9053a5c

طيران الإمارات ستنقل الإمدادات الطبية للهند مجانا

60973adc4236040c74331eaf

جنوب إفريقيا تفتح أبوابها لدخول السعوديين بتأشيرة من المطار مدتها 3 أشهر

608fc89f4236047d5245fbb5

أوروبا تنوي تخفيف قيود دخول السياح الأجانب إليها

6087ce914c59b77fb54f2ecb

الإمارات تقترح على مطارات روسية إنشاء ممرات للسياح المحصنين ضد فيروس كورونا