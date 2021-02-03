الخطوط الجوية الأمريكية البنغالية تشغل رحلاتها بين دبي ودكا

الوكيل الإخباري_ أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن تشغيل رحلات طيران يومية جديدة بين دبي والعاصمة البنغلادشية دكا على متن الخطوط الجوية الأمريكية – البنغالية، وقد رحبت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بشركة الطيران الجديدة إلى مطار دبي الدولي.

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وتعزز الرحلات الجديدة خيارات ربط مطار دبي الدولي بشبه القارة الهندية مع إطلاق رحلات الخطوط الجوية الأمريكية البنجالية بين دكا ودبي في 1 فبراير الجاري.



ووصلت الرحلة الافتتاحية من مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا إلى المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي على متنها 140 راكباً.



وستقوم شركة الطيران بتسيير رحلات يومية بين وجهتين على متن طائرة “بوينج 737-800” بسعة 164 مقعداً، في الوقت الذي بلغ عدد المسافرين على خط طيران دكا – دبي 850 ألف مسافر في عام 2019.





المصدر : موسوعة المسافر



