الأربعاء 03-02-2021
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الأربعاء، 03-02-2021 04:50 م

الخطوط الجوية الأمريكية البنغالية تشغل رحلاتها بين دبي ودكا

الخطوط-الجوية-الأمريكية-البنغالية-


الوكيل الإخباري_ أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن تشغيل رحلات طيران يومية جديدة بين دبي والعاصمة البنغلادشية دكا على متن الخطوط الجوية الأمريكية – البنغالية، وقد رحبت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بشركة الطيران الجديدة إلى مطار دبي الدولي.

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وتعزز الرحلات الجديدة خيارات ربط مطار دبي الدولي بشبه القارة الهندية مع إطلاق رحلات الخطوط الجوية الأمريكية البنجالية بين دكا ودبي في 1 فبراير الجاري.


ووصلت الرحلة الافتتاحية من مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا إلى المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي على متنها 140 راكباً.


وستقوم شركة الطيران بتسيير رحلات يومية بين وجهتين على متن طائرة “بوينج 737-800” بسعة 164 مقعداً، في الوقت الذي بلغ عدد المسافرين على خط طيران دكا – دبي 850 ألف مسافر في عام 2019.

 

 

المصدر : موسوعة المسافر 



 




 

 


 

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