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الأربعاء، 13-09-2023 03:47 م

"الخطوط السعودية" أول ناقل جوي يشغل رحلاته في "مطار البحر الأحمر الدولي"

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الوكيل الإخباري- أعلنت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم ــ وجهتي "البحر الأحمر" و"أمالا" ـــ عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية العربية السعودية "الخطوط السعودية" و"daa International"، الشركة المشغلة لـ "مطار البحر الأحمر الدولي"، لتصبح "الخطوط السعودية" بموجبها أول شركة طيران تشغل رحلاتها في مطار البحر الأحمر الدولي (RSI).

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هذا ويَسير مشروع "مطار البحر الأحمر الدولي" في مساره الصحيح ليتم تدشينه هذا العام إلى جانب أول 3 منتجعات في وجهة "البحر الأحمر"، وسيفتتح المطار ابتداءً للرحلات الداخلية من وإلى الرياض، وفي وقت لاحق من وإلى جدة، قبل التوسع لاستقبال الرحلات الدولية اعتباراً من عام 2024، بحسب بيان صحافي.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية: "في عام 2016، وضع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية السعودية 2030، رؤية لوطن مزدهر، وكان يعرف أنه وجهة عالمية يقصدها الناس من جميع أنحاء العالم لتجربة أفضل ما في الثقافة السعودية والتعرف على كرم الضيافة المحلية والطبيعة الساحرة".

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