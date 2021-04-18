الأحد 18-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ايعاز من رئيس الوزراء بشر الخصاونة - وثيقة

حقيقة الغاء حظر الجمعة واوامر الدفاع بمنتصف رمضان

الملك يتفقد أسواق السلام في عمان- فيديو

الحرارة تبلغ ذروتها غدا

سوريا تحدد الـ26 من آيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

حصريا .. تفاصيل بلاغ 5 الصادر من الخصاونة لوزارة المالية

لجنة الأوبئة : تطعيم 3 ملايين شخص يساعد للوصول إلى مناعة مجتمعية

34 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

مطالبة بإنشاء جسر مشاة فوق شارع خطير بالزرقاء

الزراعة لـ الوكيل : أسعار البيض ثابتة

الأحد، 18-04-2021 02:38 م

الخطوط السعودية تعلن موعد الاستئناف الكامل لرحلاتها الدولية

السعودية


الوكيل الإخباري - حددت الخطوط الجوية السعودية موعدا لاستئناف التشغيل الكامل للرحلات الدولية، بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا.

اضافة اعلان

وأكد مساعد المدير العام للخطوط السعودية للاتصال خالد بن عبد القادر طاش لصحيفة "عكاظ" المحلية، اليوم الأحد، جاهزية الخطوط السعودية للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، ابتداء من الـ 17 من شهر مايو/أيار المقبل.


وأوضح المسؤول في الخطوط السعودية، رداً على استفسار الصحيفة حول تغريدة نشرتها الخطوط السعودية عبر حسابها في "تويتر"، أنها تشير إلى موعد رفع القيود الكاملة عن السفر الدولي.


وقالت الخطوط السعودية في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر":  "جهزتوا الشنط؟"، في إشارة مباشرة إلى قرب موعد السماح للسعوديين بالسفر خارجيا بلا قيود، بعد تعليق دام أكثر من سنة.


يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية أنه سيتم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، اعتبارا من نهاية شهر مارس/ آذار 2021.


وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن القرار اتخذ على خلفية الإجراءات والاحترازات، التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد في السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كويتين

ثلث الكويتيين يخططون للسفر 5 مرات خلال عام

الجزائر

الجزائر: 30 مليار دينار خسائر شهرية لقطاع السياحة بسبب كورونا

ببب

العثور على فيلا رومانية في بريطانيا

مصر

مصر تفتح أبواب قاعة المومياوات بمتحف الفسطاط للزوار غداً الأحد

607a358b4c59b74b896a646b

تراجع عدد السياح الوافدين على المغرب بنسبة 78.5% في 2020

طيران مصر

روسيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا حتى حزيران المقبل

أخبار متعلقة
طيران المغرب

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع تونس

طيران سعودي

الخطوط السعودية تطلق مرحلة تجريبية لتطبيق وثيقة أياتا الإلكترونية

بنقلادش

بنغلاديش تفرض حظرا على السفر الجوي لمدة أسبوع بسبب كورونا

6072aaab4236046b076d4453

شركة الخطوط الجوية الإيرانية تطالب 'بوينغ' الوفاء بتعهداتها

امارات

طيران الإمارات : رحلة خاصة لمتلقي لقاح كورونا

زوار

بلد أوروبي يخطط لتقديم منح مالية للسياح