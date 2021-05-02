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الأحد، 02-05-2021 09:59 ص

الخطوط السعودية تلغي رسوم إعادة الحجز والإصدار وتغيير سير الرحلات الدولية

السعودية


الوكيل الإخباري - كشفت الخطوط السعودية أنها اتخذت خطوات إلغاء رسوم إعادة الحجز، وإعادة الإصدار، وتغيير خط السير، وذلك لجميع القسائم والتذاكر الصادرة للرحلات الدولية المؤكدة الحجز من تاريخ 27 أبريل 2021 وحتى 31 مايو 2021، وكذلك لفترة السفر من 27 أبريل وحتى 31 ديسمبر 2021. وفقا لوسائل إعلام سعودية.

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وأوضحت "الخطوط السعودية" أنها سمحت بإعادة الحجز وإعادة الإصدار وتغيير خط السير دون رسوم لأكثر من مرة مع استحصال الفروقات السعرية إن وجدت، وأوضحت أن بإمكان "الضيف" الاحتفاظ بقيمة التذكرة كرصيد صالح للاستخدام لجميع درجات السفر وذلك بإلغاء الحجز قبل موعد الرحلة، مشددة على وجوب أن تكون فترة السفر لرحلة الذهاب والعودة ضمن فترة السفر ليتم الإعفاء.


وأكدت أنه في حال التغيب عن السفر سيتم تطبيق الشروط والأحكام المتعلقة بذلك، مشيرة إلى خيار الاسترداد الاختياري الذي يسمح باسترداد مبلغ التذكرة دون رسوم، وذلك في حال تعذر السفر بسبب المتغيرات في القيود الحكومية للسفر في ما يخص فيروس كورونا، وذلك على ضوء تعميم رسمي يثبت ذلك صادر من هيئة الطيران المدني في دولة الوجهة.

 

البيان


 




 

 


 

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