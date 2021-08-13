الجمعة 13-08-2021
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الجمعة، 13-08-2021 11:18 ص

الخطوط العراقية تعلن عن احتمال إلغاء الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية في بيلاروسيا، يوم أمس الخميس، أن رحلاتها إلى مينسك قد تلغى وتتوقف لمدة شهر كامل.

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وجاء هذا الإعلان على لسان الممثل الرسمي للخطوط الجوية العراقية في بيلاروسيا، حسن جواد، الذي قال إن رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى مينسك من المدن العراقية قد تلغى لمدة شهر كامل.


وأشار جواد إلى أن هذا القرار أتى بعد حصول حوادث سلبية وغير سارة مرتبطة بالرحلات الجوية إلى مينسك.


وشدد جواد قائلا: "اتفقنا مع المطار على عدد الرحلات ومسائل فنية وتنظيمية أخرى، ثم صدر قرار من السلطات العراقية بإلغاء الرحلات الجوية".


في وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية أنه على خلفية الوضع الحالي مع المهاجرين على الحدود البيلاروسية الليتوانية ألغت الرحلات الجوية إلى مينسك لمدة 10 أيام.


وفي الآونة الأخيرة، ساء الوضع على الحدود الليتوانية البيلاروسية، وصرح حرس الحدود في بيلاروسيا مرارًا بشأن الطرد القسري للمهاجرين من قبل ليتوانيا إلى الأراضي المجاورة.


وفي 4 أغسطس/ آب، قال الممثل الرسمي للجنة حدود الدولة في بيلاروسيا، أنتون بيتشكوفسكي، لوكالة "سبوتنيك": "تم في الليل العثور على مهاجر من العراق على الحدود مع ليتوانيا. كان في حالة بدنية خطيرة وتوفي بعد ذلك".


فتحت لجنة التحقيق في بيلاروسيا قضية جنائية بموجب مادة "القتل". بعد ذلك، بتوجيه من لوكاشينكو، تم تعزيز أمن حدود الدولة.

 

سبوتنيك

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