الخطوط الفليبينية تستعد لخطة إعادة هيكلة بسبب كورونا

الوكيل الاخباري- عمل "الخطوط الجوية الفليبينية"، المملوكة للملياردير لوسيو تان، على خطة تعافي وإعادة هيكلة شاملة، مما يبرز تداعيات جائحة "كوفيد -19" على صناعة السفر الجوي حول العالم.



وأشارت الشركة في بيان، إلى أن الخطة ستمكنها من الخروج من الأزمة العالمية في وضع مالي أقوى، وعلى الرغم من أنها لم توضح تفاصيل الخطة، إلا أنها ذكرت أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية تدريجيًا.



وذكرت صحيفة "نيكي" أمس الأربعاء نقلاً عن مصادر، أن الخطوط الفلبينية تخطط للجوء إلى المحكمة لطلب الحماية من الدائنين، كما تتطلع إلى إعادة حوالي 20 من طائراتها المستأجرة لتخفيف العبء المالي.

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المصدر: الاقتصاد



