الخطوط القطرية :السياحة أكثر القطاعات تضررا من كورونا

الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إنه يتفق مع توقعات القطاع بأن طلب الركاب على السفر الجوي لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2024.

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وقال المسؤول اليوم الثلاثاء في مناسبة عبر الإنترنت تستضيفها غرفة التجارة الأمريكية: "نحتاج إلى إعادة فتح الحدود بشكل آمن حتى يسافر الناس جوا مجددا فيما من المتوقع أن يستمر نزيف السيولة في شركات الطيران حتى الربع الأخير من 2021 على الأقل، لا وقت لنضيعه".



ويعتبر قطاعي الطيران والسياحة أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا، حيث قدرت خسائر القطاعين بمئات المليارات.

روسيا اليوم