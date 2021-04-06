الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سطو مسلح على محل صرافة بعمان

اللجنة القانونية النيابية تقر مشروع مكافحة غسل الأموال

الكورة: مشروع لحفر 100 بئر لتجميع مياه الأمطار العام الحالي

وزير الاعلام لـ الوكيل : الحكومة ستعلن عن اجراءات تخفيفية بشهر رمضان

لجنة مراجعة قانون الجمعيات تشكل لجانها الفرعية

تشغيل تجريبي لإشارات تقاطع السفراء وشارع الحرية

السعودية تمنع الاعتكاف وموائد الإفطار الجماعي في رمضان

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الاردن

لجنة الاوبئة : رفع وتيرة مطاعيم كورونا سيساعد بكبح جماح الجائحة

الاوقاف توضح حول تعليمات موسم العمرة في شهر رمضان

الثلاثاء، 06-04-2021 07:14 م

الخطوط القطرية :السياحة أكثر القطاعات تضررا من كورونا

طيران قطر


الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، إنه يتفق مع توقعات القطاع بأن طلب الركاب على السفر الجوي لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى 2024.

اضافة اعلان

وقال المسؤول اليوم الثلاثاء في مناسبة عبر الإنترنت تستضيفها غرفة التجارة الأمريكية: "نحتاج إلى إعادة فتح الحدود بشكل آمن حتى يسافر الناس جوا مجددا فيما من المتوقع أن يستمر نزيف السيولة في شركات الطيران حتى الربع الأخير من 2021 على الأقل، لا وقت لنضيعه".


ويعتبر قطاعي الطيران والسياحة أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا، حيث قدرت خسائر القطاعين بمئات المليارات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1045111085_0_379_3076_2044_1000x541_80_0_0_fbbcf69fadcbfb2034f4f4650ac0df59

وزير السياحة التونسي يرحب بزيادة الرحلات الجوية مع روسيا

606c335b4c59b75c310755b1

إيران تعلق الرحلات السياحية من وإلى تركيا

606bf9604236043932781342

رغم منع البريطانيين من السفر.. 8 آلاف سائح يسمح لهم بدخول المملكة يوميا

ما_هي_عاصمة_الشيشان

العاصمة الشيشانية غروزني تطلق اسم ولي عهد أبو ظبي على أحد شوارعها

ابو ظبي

أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من العزل الإجباري

كيف-تحولت-أنقرة-إلى-عاصمة-للجمهورية-التركية-قبل-97-عاما؟

كيف تحولت أنقرة إلى عاصمة للجمهورية التركية قبل 97 عاما ؟

أخبار متعلقة
606c335b4c59b75c310755b1

إيران تعلق الرحلات السياحية من وإلى تركيا

606bf9604236043932781342

رغم منع البريطانيين من السفر.. 8 آلاف سائح يسمح لهم بدخول المملكة يوميا

كورونا-في-أمريكا

أمريكا: الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل يمكنهم استئناف السفر

مطار

حظر جواز سفر كورونا في فلوريدا

تايلاند

تايلاند تخفف تدابير كورونا تمهيدا لعودة السياحة

اليابان

اليابان تجهز لإصدار جوازات سفر كورونا