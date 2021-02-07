الخطوط القطرية تتيح رحلات لـ 50 مدينة أمريكية بالشراكة مع جيت بلو

الوكيل الإخباري _ تتيح الخطوط القطرية بالشراكة مع شركة طيران جيت بلو خيارات السفر إلى اكثر من 50 مدينة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية مع اكثر من 300 رحلة يوميًا.

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وقامت الخطوط الجوية القطرية خلال المراحل الأولى من الجائحة بتطبيق خبراتها في حركة المسافرين واتجاهات الحجز لإعادة بناء شبكة وجهاتها الأفريقية إلى 23 وجهة وأكثر من 100 رحلة أسبوعيا.





ومنذ بداية جائحة كوفيد-19، طبقت الخطوط القطرية إجراءات جديدة للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين على رحلاتها، حيث أعلنت عن تقديم خدمة الطعام على درجة رجال الأعمال على الصينية بدلاً من الطاولات المتحركة بالإضافة إلى تقديم أدوات مائدة مغلّفة كبديل لأدوات المائدة التي تقدم كلا على حدة، بهدف تقليل الاتصال والتلامس بين طاقم الضيافة والركاب.



وسوف تستمر الناقلة بتقديم الوجبات مغلّفة كالمعتاد على الدرجة السياحية وسوف تضع عدداً من عبوات التعقيم في مطبخ الطائرة يمكن استخدامها من قبل طاقم الطائرة أو المسافرين، كما تم إغلاق كافة أماكن التجمع على الطائرات التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي.



ومن جانب آخر، قالت الخطوط الجوية القطرية إنها لن تقبل حجوزات المسافرين مؤقتا من 20 دولة إلى المملكة العربية السعودية بسبب القيود التي تم الإعلان عنها مؤخرا.



وأعلنت الناقلة أنها تسير حاليًا رحلة يومية من الرياض وأربع رحلات أسبوعية من جدة ورحلة يوميا من الدمام إلى مقر عملياتها في مطار حمد الدولي.



المصدر : موسوعة المسافر



