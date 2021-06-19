الخطوط الكويتية تعلن عن إطلاق رحلات أسبوعية لفرنسا وإسبانيا

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم السبت، عن إطلاق رحلات أسبوعية إلى العاصمة الفرنسية باريس و مدينة ملقا الإسبانية، وذلك بدءا من يوليو/ تموز المقبل.

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وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: "سافر معنا إلى باريس اعتباراً من يوليو. أيام الأحد والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، احجز الآن من منصات الحجز المعتمدة و مكاتب مبيعات الخطوط الجوية الكويتية ومكاتب السفر المعتمدة".



وتابعت الشركة في تغريدة أخرى: "سافر معنا إلى ملقا اعتباراً من يوليو أيام الأحد والخميس من كل أسبوع.. احجز الآن من منصات الحجز المعتمدة و مكاتب مبيعات الخطوط الجوية الكويتية ومكاتب السفر المعتمدة".

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