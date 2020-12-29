الرحلات البحرية .. 5 نصائح للسفر بدون اصابات

الوكيل الإخباري _ مثل معظم قطاع السياحة، تلقت الرحلات البحرية ضربة كبيرة في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 العالمية، لكن لا تتوقع أن تستمر هذه الانتكاسة لفترة طويلة.

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بعد أشهر من عمليات الإغلاق وحظر السفر، بمجرد أن تفتح صناعة السياحة أبوابها مرة أخرى بعد انحسار الوباء، سوف يتزاحم الناس للحصول على مهرب.



بطبيعة الحال آخر شيء تريده عندما تتمكن أخيرًا من تجربة متعة السفر مرة أخرى هو أن تدمر رحلتك بسبب الإصابة .



اليك بعض النصائح للحفاظ على سلامتك والاستمتاع برحلاتك :

لا تركض

فكر في السفينة السياحية على أنها قريبة من حوض سباحة عملاق. القواعد يجب ألا تدور حول المسبح أبدًا، وبالنظر إلى أن معظم السفن السياحية بها حمام سباحة واحد على الأقل على متنها، يجب أن تكون بمثابة تذكير سهل. لا يمكن أن يؤدي الجري حول السفينة إلى إصابة الشخص الذي يركض فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى إصابة أي شخص يتعامل معه.



ارتدِ أحذية مناسبة

مع الحجم الهائل لسفن الرحلات البحرية، فإنها عادة لا تعاني من الكثير من الحركة في المحيط. ومع ذلك، فليس من المستغرب أن تتعرض السفينة للهز من حين لآخر في البحار الهائجة. وبقدر حجم السفينة، فإنها تتضاءل مقارنة بحجم وقوة المحيط المفتوح.



كن على بينة من محيطك

الملاحظة هي الطريقة الأولى لتجنب الإصابة في أي مجال من مجالات الحياة. سيساعدك الانتباه إلى ما يجري حولك وتحديد أي مخاطر محتملة على حماية نفسك من الأذى. الوعي المكاني مهم بشكل خاص عندما تكون في بيئة غير مألوفة.





ضع واقي من الشمس

عند الخروج على سطح السفينة، من المهم دائمًا ارتداء واقٍ من الشمس. عندما تكون هناك سماء صافية في السماء، وتشرق الشمس، فإنها تنعكس أيضًا على الماء وتشرق عليك أيضًا.



إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً فوق سطح السفينة خلال النهار، فتأكد من استخدام زيوت لمقاومة الشمس.



حافظ على رطوبتك

يعتبر الجفاف من المخاطر الأخرى للتواجد في الشمس لفترة طويلة أثناء الرحلات البحرية . تأكد من شرب الكثير من الماء وتجنب الجفاف وضربة الشمس حتى تتمكن من الاستمتاع برحلتك على أفضل وجه.

المصدر : traveltalez









