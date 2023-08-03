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الخميس، 03-08-2023 01:25 م

الساحل الشمالي.. وجهة مصرية لعشاق الاستجمام والترفيه

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الوكيل الإخباري - يعدّ الساحل الشمالي من أماكن السياحة البارزة في مصر راهنًا، ليس لأنه مهرب من حر الصيف فحسب، بل أصبح مقصدا للباحثين عن رحلة فخمة ومترفة.

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أين يقع الساحل الشمالي؟
يمتد الساحل الشمالي في مصر على طول 1050 كيلومترًا، من رفح شرقا على شبه جزيرة سيناء إلى السلوم غربا على الحدود المصرية الليبية، ويعد بذلك واحد من أطول سواحل البحر المتوسط في شمال أفريقيا.

 


أين تذهب في الساحل الشمالي؟
يضم الساحل الشمالي مجموعة من القرى و المنتجات أغلبها يطل مباشرة على شاطئ البحر المتوسط، وكلما اقترب من الشمال وتنوعت فيه الخيارات كلما ارتفع سعره.


ثمة نشاطات عدة يمكن الاستمتاع بها في الساحل الشمالي، أهمها:


ركوب الأمواج
رياضة ركوب الأمواج باتت شائعة في الساحل، وتُقام لها معسكرات خصيصا، حتى وإن كنت مبتدئا أو لم تمارس هذه الرياضة من قبل، يمكنك أن تعرف أماكن توفرها في الساحل، لاسيما وأن القائمين عليها يوفرون مدربين ومحترفين لكل المستويات.


ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة سلوك شائع بين رواد الساحل الشمالي، لذلك، تتوفر مجموعة من النوادي الرياضية في الهواء الطلق أمام المياه الزرقاء التي يتميز بها “البحر المتوسط”.


تجربة السينما
تجربة السينما في الساحل الشمالي تختلف عن تلك المتوفرة في المصايف التقليدية التي لا تعتني بجودة التجربة. يضم الساحل الشمالي أكثر من مجمع سينمائي مجهز لرفاهية وراحة المشاهد. يمكنكِ أن تستلق على كرسي مريح أمام شاشة سينما ضخمة ومؤثرات صوت رائعة. كذلك تقدم سينما الساحل الشمالي مجموعة متنوعة من الأفلام العربية و الأجنبية.


زيارة الحديقة مائية
إذا كنت تشعر بالملل من الروتين اليومي لقضاء اليوم على الشاطئ مع عائلتك وأصدقائك ، فإن البديل الممتع الذي سيبقيك منتعشا لعدة ساعات هو قضاء يوم في حديقة مائية. الساحل الشمالي يضم مجموعة من الحدائق المائية على بعد أمتار معدودة من الشاطيء، لكن ما يميزها عن الجلوس على الشاطيء هي التجربة المفعمة بالمتعة بفضل الألعاب المائية في قلب المسابح و الحدائق الخضراء.

 

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