السعودية: الملاحة الجوية بالمملكة آمنة من تداخلات شبكة 5G

الوكيل الاخباري- قالت هيئة الطيران المدني السعودية، اليوم الخميس، إن الملاحة الجوية في المملكة آمنة من التداخلات مع شبكات الجيل الخامس.



جاء ذلك بعدما حذر رؤساء شركات الطيران الأميركية الكبرى من اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة.



وكانت شركتا "فيرايزون" و"آي تي أند تي" قد أرجأتا إطلاق خدمة "الجيل الخامس سي-باند" الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع.



وأيد مشرعون أميركيون، الاثنين الماضي، تأجيل نشر شبكات الجيل الخامس قرب المطارات.

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المصدر: العربية