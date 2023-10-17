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الثلاثاء، 17-10-2023 01:08 م

السعودية تتوسع في إتاحة تأشيرات الزيارة إلكترونياً لتشمل 63 دولة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة السياحة السعودية، عن إتاحة تأشيرة الزيارة «إلكترونياً» لمواطني عدد جديد من الدول، والتي تضم تركيا، وتايلند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس، إما عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونياً أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للسعودية ، وبذلك يصل عدد الدول إلى 63 دولة.

وتأتي الخطوة الجديدة امتداداً للجهود الرامية لتعزيز انفتاح السعودية وتواصلها مع العالم، إضافةً إلى دعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تشمل رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي في البلاد من 3 في المائة إلى أكثر من 10 في المائة، وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية .

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الشرق الاوسط


 




 

 


 

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