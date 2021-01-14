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الخميس، 14-01-2021 10:53 ص

السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى 12 دولة

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الوكيل الإخباري _ حذرت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، مواطنيها من السفر إلى 12 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وذلك بعد استئناف رحلات الطيران الدولي في مارس/ آذار المقبل.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله: إن "هذه الدول هي ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء"، وذلك في ظل "الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في هذه الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس".


ودعت الوزارة "المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك.

 

وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم".

 

 

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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