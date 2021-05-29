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السبت، 29-05-2021 02:17 م

السعودية ترفع حظر دخول القادمين إليها من 11 دولة

السعودية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنه تقرر السماح للقادمين من 11 دولة أوروبية وآسيوية وعربية، لدخول المملكة السعودية مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي، بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الأحد.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الداخلية، قوله إنه بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.


فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان).


وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوها إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 30/5/2021.


وكانت السعودية قد حظرت في فبراير الماضي دخول المملكة، مؤقتا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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