السعودية تستهدف إطلاق رحلات بحرية عربية

الوكيل الإخباري - تعتزم شركة "إم إس سي كروزيز" لرحلات السفن السياحية إطلاق رحلات لسفن بحرية من مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر إلى عدد من الدول المجاورة.

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وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تقرير لها أمس الأربعاء، أن السعودية ستصبح نقطة انطلاق لخط رئيسي للسياحة البحرية لأول مرة مع تشغيل الشركة، التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، رحلات بحرية.



ووفقا للشبكة ستنطلق الرحلات من مدينة جدة وصولا إلى العقبة لزيارة مدينة البتراء في الأردن، ثم ميناء سفاجا بمصر لمشاهدة المواقع الأثرية بمدينة الأقصر، كما ستكون هناك محطات توقف أخرى في السعودية.



وأوضحت أنه من المقرر أن يعمل مسار الرحلات البحرية لشركة "إم إس سي" من نوفمبر 2021 إلى مارس 2022، وهي الشركة العالمية الأولى التي تشغل رحلات سفن سياحية في السعودية.



وتعمل السعودية على تسويق نفسها كوجهة سياحية دولية في السنوات الأخيرة في محاولة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط بحلول عام 2030.

روسيا اليوم