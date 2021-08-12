السعودية تسمح بإلغاء التباعد بالرحلات الجوية الداخلية

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أمس الأربعاء، إلغاء التباعد الاجتماعي في الرحلات الداخلية والعمل بالسعة المقعدية الكاملة للطائرات في المقصورة السياحية اعتبارا من أول سبتمبر القادم.

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واشترطت الهيئة أن يكون جميع الركاب مكتملي التحصين بجرعتين باستثناء الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح (الأقل من 12 عاما)، والحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره وزارة الصحة، مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامة والحث على تطهير الأيدي وتطبيق بقية الإجراءات الوقائية المعتمدة ببروتوكولات الطيران الداخلي والدولي الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية).



وأشارت الهيئة في إعلانها إلى أن هذا الإجراء جاء بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة، في ظل التحديات التشغيلية والاقتصادية التي تواجهها الناقلات الوطنية.

المصدر - سيدتي



