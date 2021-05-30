الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 11:57 ص

السعودية تقلص الدول المحظور القدوم منها إلى 9

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الوكيل الإخباري - قلصت المملكة العربية السعودية عدد الدول المحظور القدوم منها بسبب فيروس "كورونا" المستجد إلى 9 فقط.

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والدول التي ما زالت محظورة هي الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب أفريقيا، ولبنان، ومصر، والهند، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.


وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، أنه تقرر السماح للقادمين من 11 دولة أوروبية وآسيوية وعربية، لدخول المملكة مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي، بدءا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الداخلية، قوله إنه بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.


وقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان).


وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوها إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 30/5/2021.


وكانت السعودية قد حظرت، في فبراير/شباط الماضي، دخول المملكة، مؤقتا للقادمين من 20 دولة من بينها مصر وتركيا ولبنان، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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