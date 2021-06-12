السبت 12-06-2021
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السبت، 12-06-2021 12:53 م

السعودية .. تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آلياً دون رسوم

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الوكيل الإخباري - في إطار جهود المملكة العربية السعودية للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

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أطلقت وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية السعودية خدمة إلكترونية تتيح للزوار من خارج المملكة من بينهم الأردنيين تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها وانتهت خلال فترة تعليق القدوم من الدول العشرين التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، وذلك من دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وسيكون التمديد إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.


ويمكن للزوار من خارج المملكة الاستفادة من الخدمة وإجراء التمديد اللازم لتأشيراتهم عبر الدخول لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية للوزارة.

 

البيان


 




 

 


 

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