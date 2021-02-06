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السبت، 06-02-2021 11:42 ص

السعودية توقف استقبال 259 رحلة جوية يوميًا من 20 دولة

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الوكيل الإخباري _ قررت المملكة العربية السعودية تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة.

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وقد بلغ عدد الرحلات التي توقف استقبالها من الخارج إلى مطارات المملكة المتنوعة وفقًا لأرقام منصة السفر “ويجو”:


1- الإمارات: تستقبل المملكة يوميًا 15 رحلة بواقع 3 للمدينة المنورة و3 الرياض و3 جدة و3 بريدة و3 الدمام، وهذه الرحلات تخص الناقلات الإماراتية فقط.


2- ألمانيا: 22 رحلة أسبوعيًا بواقع 5 رحلات إلى المدينة المنورة و6 للرياض و6 الدمام و5 جدة، وتشمل الناقلات الألمانية والسعودية.


3- الولايات المتحدة الأمريكية: تستقبل المملكة 25 رحلة يوميًا بواقع 5 رحلات إلى المدينة المنورة و7إالى جدة و7 إلى الرياض و6 إلى الدمام، وتشمل النقالات الأميريكية المتنوعة والسعودية.


4- إندونيسيا: تستقبل المملكة 9 رحلات يوميًا بواقع 3 رحلات للمدينة المنورة 2 للرياض و3 لجدة وواحدة للدمام، وتشمل الطيران الإندونيسي والخطوط السعودية.


5- إيرلندا: تستقبل المملكة 5 رحلات يوميًا إلى الرياض وجدة، تشمل الناقلات السعودية والإيرلندية والبريطانية.


6- إيطاليا: تستقبل المملكة 20 رحلة يوميًا، بواقع 5 رحلات إلى المدينة المنورة و7 إلى الرياض وواحدة إلى بريدة و7 إلى جدة وتشمل الخطوط السعودية والإيطالية.


7- باكستان: تستقبل المملكة 23 رحلة يوميًا بواقع 4 رحلات إلى المدنية المنورة و5 للدمام و5 إلى الرياض و5 إلى جدة و4 إلى بريدة وتشمل الخطوط الباكستانية والسعودية.


8- البرازيل: تستقبل المملكة 6 رحلات، بواقع رحلة واحدة إلى المدينة المنورة و2 للرياض و2 الدمام وواحدة إلى جدة، وتشمل الطيران من البرازيل والخطوط السعودية.


9- برتغال: تستقبل رحلتين فقط إلى الرياض، وتشمل الطيران البرتغالي.


10- المملكة المتحدة: تستقبل المملكة 4 رحلات مباشرة بواقع واحدة للمدينة المنورة و2 للرياض وواحدة لجدة، وتشمل الخطوط البريطانية.


11- تركيا: تستقبل المملكة 25 رحلة، بواقع 5 إلى المدينة المنورة و6 إلى جدة و6 إلى الدمام و6 إلى الرياض و2 إلى بريدة، وتشمل الناقلات السعودية والخطوط التركية.


12- جنوب إفريقيا: تستقبل المملكة 6 رحلات، بواقع واحدة إلى المدينة المنورة وواحدة إلى الدمام و2 إلى الرياض و2 إلى جدة وتشمل الخطوط السعودية والجنوب أفريقية.


13- السويد: تستقبل المملكة 9 رحلات، واحدة إلى المدينة المنورة و3 إلى الرياض و2 إلى جدة و3 إلى الدمام، وتشمل الخطوط السعودية والسويدية.


14- سويسرا: تستقبل المملكة 12 رحلة يوميًا، بواقع 3 رحلات إلى جدة و3 إلى الرياض و3 إلى الدمام و3 إلى المدينة المنورة وتشمل الخطوط السويسرية والسعودية.


15- فرنسا: تستقبل المملكة 21 رحلة إلى جدة 6 رحلات والرياض 6 رحلات والمدينة المنورة 5 والدمام 6 رحلات، وتشمل الخطوط السعودية والفرنسية.


16- لبنان: تستقبل المملكة يوميًا 5 رحلات يوميًا إلى المدينة المنورة والرياض والدمام وجدة وبريدة من طيران الشرق الأوسط والناقلات السعودية.


17- مصر: تستقبل المملكة 16 رحلة يوميا بواقع واحدة للمدينة المنورة و 4 للرياض و4 جدة و4 رحلات الى الدمام و3 الى بريدة وتشمل خطوط مصر للطيران


18- الهند: تستقبل المملكة 21 رحلة يوميا بواقع 5 رحلات الى المدينة المنورة و5 للرياض و5 لجدة و5 للدمام وواحدة الى بريدة وتشمل الناقلات الهندية والخطوط السعودية


19- اليابان: تستقبل المملكة 10 رحلات يوميًا بواقع واحدة للمدينة المنورة و4 للرياض و3 إلى جدة و2 للدمام، وتشمل الخطوط السعودية والطيران الياباني.


20- الأرجنتين: تستقبل المملكة 3 رحلات يوميًا للطيران المشارك بالرمز مع الخطوط السعودية والأرجنيتنية.

المصدر : موسوعة المسافر 

 




 

 


 

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