السعودية رحلات سياحية لمزارع إنتاج الورد

الوكيل الإخباري - منذ أن أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامجها المميز صيف السعودية وهي تحرص من خلاله على تعريف العالم أجمع بما تضمه أرض المملكة من مناطق سياحية مميزة، وكنوز طبيعية ثمينة، وكانت الهيئة ومن خلال تعاونها مع 250 شريكًا من القطاع الخاص في هذا البرنامج أطلقت أكثر من 500 تجربة سياحية، كان منها تجربة زيارة مزارع إنتاج الورد في عروس المصائف الطائف.

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تجدر الإشارة إلى أنّ الورد الطائفي يعد أحد مصادر دخل المجتمع المحلي في الطائف، وقد وصلت شهرتها للعالمية بدخولها في تركيبة أشهر العطور الفرنسية، فيما باتت زيارة مزارع الورد تجربة سياحية في البرنامج الذي ينظم تحت شعار صيفنا على جوك حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس فإنّ مدينة الورد "الطائف" اكتسبت اسمها من مزارع الورد المنتشرة في الشفا والهدا وبلاد طويرق وغيرها من المراكز، حيث المناخ المناسب والمياه المتوفرة بكثرة على مدار العام، ولزراعة الورد أوقات محددة يعرفها أهل الصناعة والحرفة، ويستفاد من الورد المنتج بأشكال مختلفة

أما طريقة صنع العطور فتتم عن طريق التقطير حيث يستخرج منه الزيت، وكذلك الأوراق للزينة.



أما الجولة في مزارع الورد فتبدأ عادة في ساعة مبكرة من الصباح، ويتعرف الزوار بصحبة مرشد سياحي معتمد على تاريخ نشأة هذه المزارع وتطورها، تعقبها جولة المشي بين بساتين الورد وقطف بعضه، ثم الانتقال إلى قسم استخلاص الماء والزيت، والتعرف على تسميات كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وتختتم الجولة بزيارة متجر منتجات الورود من عطور وزيوت وهدايا تذكارية.



يذكر أنّ برنامج صيف السعودية 2021 يسهم في تطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه، وذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء المعتدلة، الذي تقدم للسائح تجربة سياحية مميزة .

المصدر - سيدتي