الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يتسلم رسالة من الرئيس الشيشاني

الصحة تعلن عن اجراءات وقرارات جديدة

النواب يواصل مناقشة قانون أمانة عمان

الأزرق: ورشة للقضاة حول تشريعات حماية الحياة البرية

الملك يؤكد وقوف الأردن وتضامنه مع الجزائر

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين للنصف الأول من العام الحالي

إغلاق مطعمين في عمّان لمخالفتهما أوامر الدفاع

الخليل: الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم فتاة

توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية في الأردن

الأربعاء، 11-08-2021 04:42 م

السعودية رحلات سياحية لمزارع إنتاج الورد

download (1)


الوكيل الإخباري - منذ أن أطلقت الهيئة السعودية للسياحة برنامجها المميز صيف السعودية وهي تحرص من خلاله على تعريف العالم أجمع بما تضمه أرض المملكة من مناطق سياحية مميزة، وكنوز طبيعية ثمينة، وكانت الهيئة ومن خلال تعاونها مع 250 شريكًا من القطاع الخاص في هذا البرنامج أطلقت أكثر من 500 تجربة سياحية، كان منها تجربة زيارة مزارع إنتاج الورد في عروس المصائف الطائف.

اضافة اعلان


تجدر الإشارة إلى أنّ الورد الطائفي يعد أحد مصادر دخل المجتمع المحلي في الطائف، وقد وصلت شهرتها للعالمية بدخولها في تركيبة أشهر العطور الفرنسية، فيما باتت زيارة مزارع الورد تجربة سياحية في البرنامج الذي ينظم تحت شعار صيفنا على جوك حتى نهاية سبتمبر المقبل.

 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس فإنّ مدينة الورد "الطائف" اكتسبت اسمها من مزارع الورد المنتشرة في الشفا والهدا وبلاد طويرق وغيرها من المراكز، حيث المناخ المناسب والمياه المتوفرة بكثرة على مدار العام، ولزراعة الورد أوقات محددة يعرفها أهل الصناعة والحرفة، ويستفاد من الورد المنتج بأشكال مختلفة 
أما طريقة صنع العطور فتتم عن طريق التقطير حيث يستخرج منه الزيت، وكذلك الأوراق للزينة.

أما الجولة في مزارع الورد فتبدأ عادة في ساعة مبكرة من الصباح، ويتعرف الزوار بصحبة مرشد سياحي معتمد على تاريخ نشأة هذه المزارع وتطورها، تعقبها جولة المشي بين بساتين الورد وقطف بعضه، ثم الانتقال إلى قسم استخلاص الماء والزيت، والتعرف على تسميات كل مرحلة من مراحل الإنتاج، وتختتم الجولة بزيارة متجر منتجات الورود من عطور وزيوت وهدايا تذكارية.


يذكر أنّ برنامج صيف السعودية 2021 يسهم في تطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه، وذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء المعتدلة، الذي تقدم للسائح تجربة سياحية مميزة .

 

المصدر - سيدتي 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
brussels2232016530m

أشهر الأماكن السياحية في بروكسل

photo_9_2

السياحة في كرواتيا: معالم جذابة في زغرب

585f52ad78504e68d05aaa6b57465cf5154292bd

أحدث إعلان لطيران الإمارات يظهر مضيفة على قمة برج خليفة - فيديو

7202029114640614133063

رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في صيف السعودية - صور

كرابي-تراف

افضل الاماكن السياحية في جزيرة كرابي - صور

لرلللللللللللل

أجمل الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة في الغارف بالبرتغال

أخبار متعلقة
61053be94236047e3c56fa40

الجنسيات المؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية السعودية

1627727654_284_2047329_msc_bellissima_20190226_190550-scaled

انطلاق أول رحلة سياحية لسفينة عملاقة من السعودية نحو وجهات إقليمية

7687396-829486948

زهى الطائف .. فعاليات تثري السياحة السعودية

mntzh_bw_khyl_fy_bh

أفضل 6 أماكن سياحية للعائلات في أبها السعودية

7732011-399888710

الباحة السعودية جوهرة الجنوب بين سحر الطبيعة وعبق التاريخ

maxresdefault

شواطئ ينبع ملتقى هواة الغوص ومحبي الطبيعة