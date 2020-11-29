الأحد 29-11-2020
الوكيل الاخباري

إعلان هام صادر عن أمانة عمان

اعلان هام من التعليم العالي حول المنح والقروض

حقيقة تعديل ساعات حظر التجول بالاردن

إجراءات حكومية جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي للأردنيين

والدة أصغر طبيب ضحية كورونا للوكيل : والده لم يودعه وهو ابني البكر - صور

أسعار الذهب الأحد 29/11/2020

زريقات للوكيل: مسموح لذوي مرضى كورونا أخذ معلومات المريض بين الساعة ٣-٤ يوميا- فيديو

الأمانة للوكيل : استثناء 2020 من العمر التشغيلي للمركبة - فيديو

بريطانيا أول دولة ستبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا

الجمارك تحبط تهريب حاوية بضائع

الأحد، 29-11-2020 02:17 م

السعودية في قائمة أكثر وجهات السفر أمانا خلال أزمة كورونا

is-it-safe-to-travel-to-saudi-arabia


الوكيل الاخباري - حصلت دولة خليجية على مركز متقدم للغاية في قائمة أكثر وجهات السفر أمانا خلال جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب مقال نشرته مدونة "ويغو ترافيل" بعنوان "أماكن آمنة للسفر أثناء جائحة (كوفيد-19)، فقد جاءت المملكة العربية السعودية في المركز السادس بين أكثر وجهات السفر أمانا خلال الجائحة.

اضافة اعلان
 

وجاءت أستراليا في المركز الأول بقائمة أكثر الدول أمانا للسفر إليها خلال أزمة "كورونا"، يليها نيوزيلندا وسنغافورة وزامبيا وكوبا.

وتم اختيار الدول وفقا لمنهجية الاتحاد الأوروبي لتقييم مخاطر السفر خلال الجائحة.
وتتضمن منهجية التصنيف: المعايير الوبائية، وقدرة البلدان على تقليل انتشار الفيروس بشكل كبير واستقراره لفترة طويلة من الزمن، وقدرة النظام الصحي، والمراكز ذات القدرة على الاختبار على نطاق واسع لاكتشاف العدوى ومراقبتها.


ويواصل معدل وفيات فيروس "كورونا" المستجد في المملكة العربية السعودية الانخفاض، مع الإعلان عن 13 حالة وفاة أخرى أمس السبت.


وانخفض عدد الوفيات اليومية في المملكة مؤخرا، مع أقل من 20 حالة وفاة يوميا منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبلغ إجمالي عدد الوفيات المسجلة في المملكة منذ بداية الوباء 5870.


وتم تسجيل 220 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 356911 حالة.


وسجلت العاصمة السعودية الرياض أكبر عدد من الحالات الجديدة بواقع 55 حالة، وجاءت جدة في المركز الثاني بـ28 حالة، والمدينة المنورة 15 حالة، ومكة المكرمة 12 حالة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

إقرأ ايضا
Ak5zodZwhRs5HLaSb8znaU

العلماء يكتشفون أحد ألغاز مثلث برمودا

127-115804-skiing-corona-masks-disinfectants-spacing-3

التزلج في جبال الألب بزمن كورونا.. كمامات وتباعد - صور

ef0ed72f7f9952210fd6f833e7af0ef2

إسبانيا.. 550 فندقا للبيع خلال الموجة الأخيرة لوباء كورونا

1047249899

المغرب يخصص 534 مليون درهم للاستثمار في قطاعي السياحة والنقل الجو

102-230333-cuba-devised-way-have-tourists-separate_700x400

تراجع السياحة في هافانا و كوبا بسبب كورونا

pic_144352

إيطاليا تدعو مواطنيها للتخلي عن عطلات التزلج بسبب كورونا

أخبار متعلقة
https___cdn.cnn_.com_cnnnext_dam_assets_201118174456-thanksgiving-traffic-file

نصائح لتجنب الإصابة بكورونا خلال رحلات السفر البري

5fb90bd54236042c4f16b824

السعودية تلزم منظمي الرحلات بالتأمين على السياح ضد جميع المخاطر

xxx544

كيف ستغير اللقاحات ضد كورونا من تجارب السفر حول العالم؟

video3bcbae7a___video3bcbae7a_image

فنادق قطر بلا موظفين وبلا نزلاء بسبب كورونا

5fb6dd994c59b7038970b00f

بريطاني يطوف العالم بقارب كهربائي

9356772_1605087276

أسباب تجعلك متفائلا بمستقبل السفر