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الأربعاء، 02-02-2022 12:40 م

السعودية: قفزة 474% بعدد السجلات التجارية السياحية

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الوكيل الاخباري -كشفت وزارة التجارة السعودية زيادة في عدد السجلات التجارية المصدرة في قطاع السياحة بنسبة 474% خلال ست سنوات (2021/2015).

بلغ عدد السجلات المصدرة خلال العام 2021 (5,760) سجلا، مقابل (1,002) سجل مصدر في عام 2015، وبذلك يبلغ إجمالي السجلات التجارية المصدرة لقطاع السياحة في المملكة 18,996 سجلا.

تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق في إصدار سجلات نشاط السياحة بواقع (5,874) تلتها منطقة الرياض (4,800) سجل، ثم المنطقة الشرقية (2,038) سجل تجاري، تلتها منطقة المدينة المنورة (1,572) سجلا، ثم منطقة عسير (1,292) سجلا، ومنطقة جازان (1,120) سجلا.

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