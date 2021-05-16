السفارة السعودية في القاهرة تصدر تنبيها للمواطنين الراغبين في السفر إلى مصر

الوكيل الإخباري- نشرت السفارة السعودية في القاهرة، مساء السبت، توضيحا بشأن شروط سفر مواطني المملكة إلى مصر.



وقالت السفارة، في بيان صحفي نشرته عبر حسابها في موقع "تويتر" بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج السعودية، إنها تنبه على القادمين إلى مصر بأن هناك 3 شروط يجب الاستجابة إليها.

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وذكرت السفارة أن هذه الشروط تشمل أولا دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارا أمريكيا عن كل شخص، وثانيا أن يكون لدى المواطن تحليل "PCR" من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، وثالثا ألا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.





وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن حكومة المملكة قررت رفع تعليق سفر مواطنيها إلى الخارج، والذي تم فرضه بسبب جائحة فيروس كورونا، اعتبارا من 17 مايو.



المصدر- روسيا اليوم