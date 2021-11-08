السفر إلى إسبانيا...غران كناريا للمتعة بنشاطات البحر في نوفمبر

الوكيل الإخباري - في نوفمبر (تشرين الثاني)، تقدّم جزر الكناري إجازةً ممتعةً على البحر، عند السياحة في إسبانبا، إذ يبدو مناخ الجزر المذكورة مقبولًا لممارسة الرياضات المائيّة، لا سيما في "غران كناريا" حيث يسجّل متوسط درجة الحرارة القصوى 23 درجة مئوية، والأدنى 17 درجة مئوية، مع سطوع الشمس لسبع ساعات فأكثر في اليوم. علمًا أن "غران كناري" تعدّ واحدة من أربع جزر كبرى رئيسة (تينيريف ولانزاروت ولا بالما) في الأرخبيل التابع لـإسبانيا.

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الأماكن السياحية في "غران كناري" عديدة، لا سيّما ساحلها المميّز وشواطئها الطويلة:

"لاس بالماس"، عاصمة الجزيرة

"لاس بالماس"، عاصمة "غران كناريا" تعرف بشواطئها الجميلة ذات الرمال الذهبية، لا سيّما "لاس كانتيراس" الذي يجذب هواة ركوب الأمواج. أضف إلى ذلك، يروق مزيج من الثقافة والتاريخ للسائحين، المزيج الذي تحمله معالم، مثل: المتاحف والصروح الدينيّة والمعارض الفنّية. "لا فيجيتا"، الحيّ الأكثر قدمًا في المدينة مثالي في هذا الإطار.





"ماسبالوماس" لإجازة أنيقة

بجنوبي الجزيرة، "ماسبالوماس"، هي المدينة السياحية الأكثر قدمًا، على الساحل الجنوبي لـ"غران كناريا". تبعد 20 دقيقة بالسيارة (أو بالحافلة) شرقاً من "بورتوريكو ". تعرف "ماسبالوماس" بالخط الساحلي الطبيعي الذي يمتدّ بطول 6 كيلومترات، وبكثبانها الرملية وشواطئها الرملية الواسعة ومياهها الضحلة. يمتدّ الشاطئ الذي يفصل بين منتجع "ماسبالوماس" و"بلايا ديل إنجليس" على مساحة 400 هكتار من الكثبان الرملية الرائعة، التي يمكن عبورها سيرًا على الأقدام أو على ظهور الجمال.

"بورتوريكو".. منتجع للعائلات في "غران كناريا"

يقع "بورتوريكو" بجنوب غربي "غران كناريا"؛ هذا المنتجع مرغوب من العائلات بخاصّة، حيث المياه هادئة والرمال ناعمة ودافئة. هناك، يحب الأطفال الرحلة إلى متنزّه Ocean Fun Park المائي. من جهة ثانية، تتعدّد المقاهي والمطاعم على الكورنيش البحري في "بورتوريكو"، كما يجذب لعب الجولف المصغر. ويسهل من "بورتوريكو" الوصول إلى Arguineguin، والأخيرة عبارة عن قرية صيد، حيث يمكن للأطفال المشي عبر الحدائق النباتية، وإلى "بالميتوس بارك" لمشاهدة عروض الدلافين.



"بويرتو دي موجان" لإجازة رومانسيّة

تُلقّب "بويرتو دو موغان" بـ"البندقية الصغيرة" من المحليين لفرط جاذبيتها وطابعها الرومانسي، فهي تعرف بأنها ميناء خلاب ومرسى ووجهة عطلات أنيقة. هناك، يمكن للزائرين استكشاف العالم الرائع تحت الماء، من خلال القيام برحلة على متن غواصة أو المتعة بالهندسة المعمارية التاريخية.

المصدر - سيدتي