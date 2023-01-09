الإثنين 09-01-2023
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الإثنين، 09-01-2023 12:36 م

السفر عبر الانترنت : أهم النصائح حتى لا تقعي ضحية الخدع

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الوكيل الإخباري - كلّما أتيحت لك الفرصة للسفر لا تتردّدين في ذلك. فأنت تحبين اختبار الرفاهية في كل أنحاء العالم. لذا، تختارين وجهتك وكل التفاصيل المرتبطة بها باهتمام. 

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1 التعليقات
عند اختيارك للفندق تراقبين التعليقات التي تظهر بشأنه على مواقع الحجز. ولكن انتبهي، فقد يكون القيمون على الفندق هم مصدر التعليقات الإيجابية. لذا،ابحثي عن مكان إقامتك بحذر وانتباه.

2 الحسومات
عندما تريدين قضاء أوقات ممتعة خارج بلدك، فإنّك لا تحسبين أيّ حساب للنفقات. المهم بالنسبة إليك هو أن تكون رحلتك مميزة ولا تنسى. ومع ذلك، من الأفضل أن تتجنبي تحوّلك إلى ضحية لبعض المواقع التي تقدّم حسومات وهمية من أجل منافسة مواقع أخرى.

 

3 الطعام
إذا كنت تحبين الوجهات غير المألوفة، استعلمي قبل ذلك عن خدمات الطعام فيها. فقد تقدّم لك بعض المواقع مثلاً وجبة الفطور في بلدان لا تتوفر فيها الكثير من المطاعم التي يتعين عليك أن تتناولي فيها وجبتي الغداء والعشاء. لذا، حاولي الحصول على المزيد من التفاصيل وكوني دقيقة في اختيار مكان إقامتك.

 

4 الغرف
احذري لأن مواقع السفر تستخدم أوصافاً مبالغاً فيها أحياناً لغرف الفنادق لتجعلها أكثر جذباً للسياح. لذا، انتبهي جيداً إلى العبارات المستخدمة مثل «فاخرة» و«درجة أولى» التي تستخدم بشكل عفوي ومن دون أن تنطبق بالضرورة على الغرفة. ومن الأفضل أن تذهبي مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالفندق الذي تختارينه.

 

 

هيا 

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