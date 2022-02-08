السفر والسياحة قد يساهم بـ8.6 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي هذا العام

الوكيل الاخباري- أظهر بحث جديد صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن مساهمة قطاع السفر والسياحة في الاقتصاد العالمي قد تصل إلى 8.6 تريليون دولار هذا العام، أي بنسبة 6.4% فقط خلف مستويات ما قبل الوباء.



في عام 2019، قبل أن يضرب وباء كوفيد-19، حقق قطاع السفر والسياحة ما يقرب من 9.2 تريليون دولار للاقتصاد العالمي. لكن، في عام 2020، تسبب تفشي الوباء في توقف القطاع بالكامل تقريبًا، مما نتج عنه انخفاض هائل بنسبة 49.1%، أي ما يمثل خسارة فادحة بنحو 4.5 تريليون دولار.



تُظهر أحدث أبحاث المجلس العالمي للسفر والسياحة أنه مع بدء العالم أخيرًا في التعافي من الوباء، يمكن أن تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد العالمي والتوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء تقريبًا هذا العام.

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