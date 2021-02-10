الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توضيح حول موعد صرف الدفعة الاولى من الدعم التكميلي

حقيقة وفاة أشخاص تلقوا لقاح كورونا بالاردن

وزارة العمل تنفي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي

توزيع مساعدات على اسر اردنية

توضيح من التربية حول تسليم الكتب المدرسية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في اربد - اسماء

الأرصاد الجوية تحذر تحت طائلة المساءلة القانونية

اطلاق خدمة اصدار وتجديد جواز السفر للاردنيين الكترونيا في مصر وتركيا

وزير التنمية الاجتماعية : لجنة لمتابعة مراكز ذوي التحديات

وفاة حدث في مشاجرة بعمان

الأربعاء، 10-02-2021 02:26 م

السياحة الألمانية تنهار في عام كورونا

143-133339-tourism-germany-suffers-corona-losses_700x400


الوكيل الإخباري _ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، حجم الضرر البالغ بقطاع الفنادق في ألمانيا عام 2020 جراء كورونا وقيود السفر والإغلاق المؤقت.

اضافة اعلان

وأعلن المكتب ومقره في مدينة فيسبادن، الأربعاء، أن عدد ليالي المبيت السياحية من المسافرين الأجانب والألمان تراجع بنسبة 39% مقارنة بالعام السابق إلى مستوى قياسي بلغ 302.3 مليون ليلة، وهذا هو أدنى مستوى منذ أن أصبحت البيانات متاحة لألمانيا بأكملها عام 1992 عقب الوحدة.


وانخفض عدد ليالي المبيت التي قضاها نزلاء محليون على أساس سنوي بمقدار الثلث (سالب 33.4%) إلى 270.3 مليون ليلة. وبالنسبة للمسافرين الأجانب، بلغ التراجع بمقدار الثلثين تقريبا (سالب 64.4%) إلى 32 مليون ليلة.


ولم يتمكن الموسم الصيفي، الذي كان جيدا في بعض الأماكن، من تعويض الركود الناتج عن الإغلاق الأول في ربيع 2020. ومنذ الخريف، أصبحت الإقامة الليلية في الفنادق محظورة مجددا. وقد تراجع عدد المسافرين من رجال الأعمال والضيوف الدوليين.


وبسبب الجائحة، تم إلغاء العديد من المعارض التجارية والمؤتمرات وغيرها من الأحداث. وتم تقييد السفر في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، كان هناك حظر دخول للمواطنين من دول خارج الاتحاد الأوروبي من منتصف مارس/آذار حتى نهاية يونيو/حزيران 2020.


وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، تم تسجيل 6.7 مليون ليلة مبيت سياحي، بتراجع قدره 78.4% على أساس سنوي. وكان يعمل في ذلك الوقت نحو 60% من إجمالي 53 ألف منشأة إيواء سياحية.


وتشمل الإحصائية أماكن الإقامة السياحية التي بها عشرة أسرة على الأقل. وفي عام 2019، حققت السياحة في ألمانيا الرقم القياسي العاشر على التوالي.


وكانت الحكومة الألمانية فرضت إغلاقا كاملا في البلاد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واشترطت تسجيل البلاد أقل من 50 إصابة لكل 100 ألف نسمة لمدة 7 أيام متتالية، لبدء العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وتضغط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أجل تمديد الإغلاق الكامل في البلاد حتى نهاية فبراير/شباط الجاري.


يأتي ذلك في إطار جهود مواجهة فيروس "كورونا" والطفرات الفيروسية الخطيرة.


ونقلت صحيفة بيلد الألمانية "خاصة"، عن مصادر حكومية قولها: "حتى يوم الثلاثاء الماضي، لا يوجد قرار نهائي بشأن مستقبل الإغلاق الكامل في البلاد بعد ١٥ فبراير/ شباط".


وتابعت: "ضغطت المستشارة ميركل بقوة في مناقشات مساء الإثنين مع حكام الولايات المنحدرين من الاتحاد المسيحي (يمين وسط) من أجل تمديد الإغلاق حتى نهاية فبراير/ شباط".

 

المصدر: العين الاخبارية 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
147-153212-libyan-airlines-standardization-of-institutions_700x400

الخطوط الجوية الليبية.. رحلة أولى تعلن عن بداية جديدة

image (1)

ويز إير أبوظبي تبدأ رحلاتها إلى الإسكندرية في هذا الموعد

102-100133-etihad-airways-airline-world-vaccinated_700x400

الاتحاد الإماراتية أول شركة طيران بالعالم يتلقى 100% من طاقمها اللقاح

122590776_10157695059325773_1502818121504159663_o

طائرة هولندية تقوم بأول رحلة طيران باستخدام وقود تخليقي

602242c74c59b74740679cb6

ما هي اختبارات كورونا المطلوبة للسفر الدولي؟

21-02-08_20-34-00

الخطوط الكويتية تحصل على اعتماد الطيران المدني لإصدار جميع أنواع الرخص الطبية

أخبار متعلقة
640x480

مطار القاهرة يستقبل أول طائرة ركاب كويتية منذ تعليق الرحلات

202101181155245524

تعرف على مدة الحجر الصحي بأشهر مدن العالم

الهجرة-الى-استراليا

أستراليا تحدد شروطا للنيوزيلنديين القادمين إليها

flydubai_aircraft_sunset

فلاي دبي الأوروبية تضم وجهات جديدة للمسافرين عبر خطوطها

62-133746-hundreds-flights-canceled-germany-hurricane-sabin_700x400

ألمانيا تشدد إجراءات دخول القادمين من 20 دولة

C6FA71FC-5DC1-4425-B294-DEB444F6A5B8 (Custom)

كورونا يتسبب في انهيار حركة السفر بمطار بيروت