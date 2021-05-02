السياحة التركية تتكبد خسائر ثقيلة بسبب الوباء

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي يوم الجمعة، أن إيرادات السياحة في تركيا تراجعت 40.2% في الربع الأول من العام الجاري إلى 2.45 مليار دولار.

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وكانت إيرادات السياحة في تركيا قد هبطت في العام الماضي 65% إلى 12.059 مليار دولار، مما يسلط الضوء على أثر قيود السفر واسعة النطاق المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.



وكشفت البيانات أيضا أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي، انخفضت 50.4% مقارنة بذات الفترة من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار.



وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات.



وكشفت بيانات من وزارة السياحة التركية أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى البلاد انخفض 61.93% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، ليبلغ 833 ألفاً و991 زائراً.



وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2020 بواقع 71.95% على أساس سنوي إلى 12.03 مليون.



ونشرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن إيرادات السياحة للبلاد في الربع الثالث من العام المنصرم، انخفضت 71.2% إلى 4.04 مليار دولار.

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